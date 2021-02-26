Prens Harry aileden ayrılığı anlattı: Her kocanın yapacağını yaptım

'NAKİT PARA TAŞIMAYIZ' James Corden ile sohbet programı çekilirken, henüz İngiliz kraliyet ailesine dönmeyecekleri resmi olarak açıklanmamış olan Prens Harry, ilk kez bir otobüse bindiğini de açıkladı. James Corden, otobüse binerken ona ödeme yapması gerektiğini hatırlatınca "Biz kraliyet üyelerini bilirsiniz. Asla nakit para taşımayız" demişti. Harry, kendilerine bu konuda izin verilmediği için de ilk kez üstü açık bir otobüse bindiklerini anlattı.