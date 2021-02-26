Prens Harry aileden ayrılığı anlattı: Her kocanın yapacağını yaptım
İngiliz kraliyet ailesinin son zamanlarda en çok konuşulan üyesi Prens Harry, James Corden'ın The Late Late Show adlı programı konuk oldu. Bir süre önce eşi Meghan Markle ile birlikte aileye geri dönmeyecekleri, görevlerinin ve onursal askeri unvanlarının alındığı açıklanan Prens, Corden'ın sorularına açık yüreklilikle yanıt verdi. Prens Harry, son dönemde olup bitenlere ilişkin olarak da "Her kocanın ve babanın yapacağını yaptım" dedi.
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ÜNLÜ SUNUCUYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Los Angeles'ta yapılan çekimlerde Prens Harry ile James Corden, üstü açık iki katlı bir otobüste şehri gezerken görüntülenmişti.
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JAMES CORDEN'IN SORULARINI YANITLADI
36 yaşındaki Harry ile James Corden bir yandan kenti gezerken bir yandan da sohbet etti. O sırada çekilen sohbet de James Corden'ın Youtube kanalında yayınlandı.
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'HAYATIM KAMU HİZMETİ'
Meghan Markle ile bir buçuk yaşında Archie adında bir oğulları olan yakında ikinci bebeklerinin de dünyaya geleceğini açıklayan Prens Harry, sohbet sırasında "asla kraliyet ailesini terk etmediklerini" belirtti. 36 yaşındaki Prens, hayatının her zaman bir "kamu hizmeti" gibi geçtiğini de sözlerine ekledi. Eşi Meghan Markle'ın da kendisiyle aynı fikirde olduğunu anlattı.
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'NAKİT PARA TAŞIMAYIZ'
James Corden ile sohbet programı çekilirken, henüz İngiliz kraliyet ailesine dönmeyecekleri resmi olarak açıklanmamış olan Prens Harry, ilk kez bir otobüse bindiğini de açıkladı. James Corden, otobüse binerken ona ödeme yapması gerektiğini hatırlatınca "Biz kraliyet üyelerini bilirsiniz. Asla nakit para taşımayız" demişti. Harry, kendilerine bu konuda izin verilmediği için de ilk kez üstü açık bir otobüse bindiklerini anlattı.
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ÇAY SOHBETİ
James Corden, çekim sırasında otobüsle gezinirken çevredeki ünlülere ait evleri Prens Harry'ye gösterdi ve ona akşam üzeri çay ikram etti. Prens, o sırada evlerinde bulunan eşi Meghan Markle ile cep telefonundan bir de görüntülü konuşma yaptı. Böylece Meghan Markle da programa konuk oldu.
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HARRY RAP SÖYLEDİ
James Corden ile bindikleri otobüs tam Bel Air'de, 1990'ların ünlü komedi dizisi The Freshh Prince Of Bel Air'in çekildiği evin önünden geçerken de Harry, dizinin ünlü ana tema şarkısını rap tarzında söyledi. Şarkının orijinalini Will Smith seslendiriyordu.
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'AİLEMİ ORADAN ÇIKARMALIYDIM'
Prens Harry, sohbet sırasında eşi Meghan Markle ile birlikte Londra'dan ayrılmaları konusunda ise "asla aileyi terk etmediklerin" belirtti. Harry, doğup büyüdüğü aileden ayrılmalarıyla ilgili olarak da konuştu. Prens Harry, konuşmasında basını "zehirli" diye suçlayarak, ayrılıklarında bunun büyük etkisi olduğunu söyledi. Harry "Ailemi oradan çıkarmalıydım. Her kocanın ve her babanın yapacağını yaptım" diye konuştu.
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DÖNMEYECEKLERİ AÇIKLANDI
Buckingham Sarayı, bir süre önce Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileye bir daha dönmeyeceklerini açıklamıştı. Açıklamaya göre çiftin vakıf yöneticiliklerinin yanı sıra Prens'in onursal askeri unvanları da ellerinden alındı. Çiftin görevlerinin diğer aile üyelerine verileceği belirtiliyor. En çok ismi geçenler de Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in kızı Prenses Anne ile en küçük erkek çocukları Prens Edward ile eşi Sophie Wessex.
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WINFREY'E KONUK OLACAKLAR
Prens Harry ile Meghan Markle, önümüzdeki ay ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e konuk olacak. 90 dakikalık sohbette çiftin, aileden ayrılıkları da dahil her konuda açık yüreklilikle konuşması bekleniyor. Bu durum, İngiliz kraliyet ailesi arasında bir endişe de yaratıyor iddia edilenlere göre.
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HAREKETLİ HAYAT
Prens Charles ile mutsuz bir evlilik sürdürdüğü Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Prens Harry, ailenin "en hızlı" üyelerinden biri olarak tanındı yıllarca. Çılgın partiler, zaman zaman adının karıştığı skandallarla manşetlere çıktı. Bir dönem İngiliz ordusuyla birlikte Afganistan'da hizmet verdi. Fakat orada bulunduğu ortaya çıkınca apar topar ülkeye döndü.
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KÜÇÜK YAŞTA ANNESİNİ KAYBETTİ
Prens Harry ile Prens William, anneleri Diana'yı çok küçük yaşta kaybetti. Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ile Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybettiğinde Harry 13, büyük kardeşi William ise 15 yaşındaydı. O zorlu dönemi birlikte atlatmaya çalışan iki kardeş uzun süre birbirlerinin en yakın dostu oldu.
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KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI
Fakat Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiğinde iki kardeşin arası açıldı. Bunun nedeni ise iddialara göre William'ın, kardeşine evlenmek için acele etmemesini söylemesiydi. Sonunda işler iki kardeşin önce birlikte görev yaptıkları kuruluşları sonra yaşadıkları yeri ve en sonunda da ülkelerini ayırması noktasına geldi. Harry eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alarak önce Kanada sonra da ABD'ye geçti.
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AİLENİN HAYLAZ ÜYESİ
Taht sıralamasında babası Prens Charles, ağabeyi Prens William ve onun çocuklarından sonra gelen Prens Harry, her zaman ailesinin "haşarı" üyesi oldu. Ağır başlı ve kurallara uyan William'ın aksine daha hareketli ve "haylaz" bir görüntü sergiledi.
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ADI SKANDALLARA KARIŞTI
Sık sık skandallarla gündeme geldi. Bunlar arasında en çok gündeme gelenlerden biri de 2012 yılında Los Angeles'ta yaşananlardı. Las Vegas'ta katıldığı bir partide çekilen çıplak fotoğrafları tabloid basının manşetlerini süsledi. Bu skandal kraliyet ailesinin başını uzun süre ağrıttı.
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ESKİ SEVGİLİSİNİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRDI
Prens Harry aynı zamanda dünyanın en gözde bekarlarından biriydi bir dönem. En medyatik ve uzun aşkını da Chelsy Davy ile yaşadı. Davy onun ilk büyük aşkıydı. Yedi yıl boyunca zaman zaman kesintilere uğrayan bir ilişki yaşadığı Davy'yi, Prens Harry, Meghan Markle ile düğününe de çağırdı. Hatat Chelsy Davy'nin o düğündeki ağlamaklı halleri de uzun süre basının gündeminde yer aldı. Harry ile Chelsy, 2004 yılından 2011 yılına kadar birlikte oldular. Aileye de giren Chelsy Davy ile Prens 2011'de yollarını kesin olarak ayırdı.
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ONUNLA DA EVLENMEDİ
Prens Harry'nin evlilikle sonuçlanması beklenen bir başka ilişkisi de Cressina Bonas ile yaşadığı oldu. Öyle ki birlikte oldukları dönemde, genç çiftin nişanlanmasının an meselesi olduğu ileri sürüldü. Fakat onlar bu beklentiyi boşa çıkardı ve yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, geçen yaz Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi.
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BU KEZ ÇABUK KARAR VERDİ
Prens Harry, The Suits dizisiyle adını duyuran Meghan Markle ile tanıştıktan sonra çok kısa bir süre içinde evlenmeye karar verdi. Amerikalı bir oyuncu olan 39 yaşındaki Markle ile Prens Harry, 2018 yılında evlendiler. Düğünün ardından Kraliçe tarafından çifte Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanları verildi.