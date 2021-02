Prens Harry aileden ayrılığı anlattı: Her kocanın yapacağını yaptım

HARRY RAP SÖYLEDİ James Corden ile bindikleri otobüs tam Bel Air'de, 1990'ların ünlü komedi dizisi The Freshh Prince Of Bel Air'in çekildiği evin önünden geçerken de Harry, dizinin ünlü ana tema şarkısını rap tarzında söyledi. Şarkının orijinalini Will Smith seslendiriyordu.