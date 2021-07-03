Hep şöhret olma hırsı vardı, 'yedek parça' olmaktan sıkılmıştı
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelin Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Son olarak annesi Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü nedeniyle yapılan heykelin açılışı için Londra'ya giden ve çok da kalmadan ABD'ye dönen Prens Harry hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.
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ŞÖHRET MERAKLISI
Kraliyet ailesi uzmanı, yazar ve sosyelit Lady Colin Campbell, Harry'nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü.
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MEGHAN İLE TANIŞTIKTAN SONRA KEŞFETTİ
Campbell'in, Harry'nin eski sevgililerine dayandırarak ortaya attığına göre Harry, bu aradığı türde şöhretin yolunu da eşi Meghan Markle ile tanıştıktan sonra keşfetti.
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KENDİNCE BİR YOL BULDU
Lady Campbell, Harry'nin, tıpkı annesi gibi bir şöhrete sahip olmak istediğini, yıllarca bunun için çabaladığını ve Markle ile tanıştıktan sonra da bu şöhretin yolunu kendince bulduğunu ileri sürdü.
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'DIANA'YI SEVERDİM AMA...'
Campbell, kendi internet kanalı için hazırlayıp sunduğu programda "Diana'yı severdim, erdemleri olan bir insandı. Ama onunla aynı fikirdeyim. Prenses Diana bir azize ya da bir melek değildi" diye konuştu. Lady Colin Campbell "O da zaten bir azize olmadığını kendisi söylerdi, gerçekten de azize değildi" dedi.
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'DIANA DA ŞÖHRET MERAKLISIYDI'
Campbell, Prenses Diana ile ilgili çarpıcı eleştiriler de yaptı konuşmasında. "Diana bir şöhret bağımlısıydı. Meghan da bir şöhret bağımlısı. Harry de öyle şöhret olmak istiyordu ama Meghan ile tanışıncaya kadar bunu nasıl yapacağını bilemiyordu" dedi.
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HARRY'DEN ŞİKAYET EDİYORLARDI
Campbell, Harry'nin eski kız arkadaşları Chelsy Davy ve Cressida Bonas'ın da onun bu özelliğini bildiklerini ve Harry'nin medya ile ilişkisinden şikayetçi olduklarını da ileri sürdü.
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ELİNDEKİYLE YETİNEMEDİ
Prens Harry'nin bu şöhret tutkusunun, ailedeki konumu gereği, ağabeyi William'ın gölgesinde kalmaktan duyduğu rahatsızlık olduğunu ileri sürenler de oldu. Bunlara göre zaten doğduğu aile nedeniyle göz önünde bir kişi olan Harry'nin bununla yetinmek istememesine anlam veremeyenler de oldu. Harry geçmişte de hızlı ve İngiliz kraliyet ailesi için skandal sayılacak davranışlar sergilediği özel hayatıyla gündeme geliyordu.
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HEMEN AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ
Bu arada annesi Prenses Diana anısına yapılan heykelin açılışı için Londra'ya giden Prens Harry, ülkede fazla kalmadan ABD'ye ailesinin yanına döndü. Kapalı kapılar ardında, gerilimin azaltılması için neler konuşulduğu ise henüz bilinmiyor.
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İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ UÇURUM
Bu arada Prens Harry ile Prens William arasındaki gerilimin yine bu "şöhret" merakı yüzünden çıktığını ileri sürenler de oldu. Bunlardan biri de iki kardeş arasındaki uçurumu konu alan Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitabı yazan Robert Lacey'e ait. Ona göre William ile Harry arasındaki gerilimin sebeplerinden biri de bu tanınırlık konusu.
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GÖLGEDE BIRAKTILAR İDDİASI
Deneyimli biyografi yazarı Lacey, kitabında da yer alan bir iddiayı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda bir kez daha dile getirdi. Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, ailenin daha kıdemli üyelerini bile gölgede bırakmaya başladıkları için uzaklaştırıldılar.
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ROCK YILDIZI BENZETMESİ
Harry ile Meghan Markle'ı "rock yıldızına" benzeten Lacey, bu şekilde de çiftin hem Kraliçe'yi hem de tahtın babası Prens Charles'tan bile daha gözde varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ı bile gölgede bıraktıklarını, onlardan daha fazla dikkat çektiklerini ileri sürdü. Yazara göre bu durum da ailede rahatsızlık yarattı.
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Lacey, dışarıdan bakıldığında iyi anlaşıyor gibi görünen William ile Harry arasındaki gerginliğin geçmişinin çok eskilere dayandığını da ileri sürdü. Ama Meghan Markle'ın aileye girmesine kadar durumun bu kadar gün yüzüne çıkmadığını da iddia etti.
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FARKLI KARAKTERLER
Yazara göre William, geleceğin kralı olarak çok daha muhafazakar bir yol izlerken Harry ise onun tam tersi daha rahat, eğlenceli ve geri planda bir portre çizdiğini belirtti. İngiliz kraliyet ailesinin bazen zalim olabileceğini belirten Lacey, Harry'nin daha gençlik yıllarında ailesinin kendisini "iki numara" bir tür "kralın soytarısı" olarak gördüğünü fark etmeye başladı.
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YEDEK PARÇA OLMAK İSTEMEDİ
Lacey, ailenin geçmişinde de "iki numara"larla ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatıp Kraliçe Elizabeth'in kardeşi Margareth ve Prens Charles'ın kardeşi Andrew ile yaşanan sorunları örnek gösterdi.Yazara göre Harry, yıllar içinde "yedek parça" gibi görülmekten rahatsız olmaya başladı ve bu rahatsızlık giderek büyüdü. Sonunda William ile eşi Kate'e daha önemli roller Harry ile Meghan'a da daha az dikkat çeken ve daha düşük statü verilmesine kadar uzandı.
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FARKLI DAVRANMAYA BAŞLADI
Lacey'in öne sürdüğüne göre Prens Harry, Meghan Markle ile tanıştıktan sonra ondan ilham aldı ve değişti. Eskisinden daha farklı davranmaya başladı. Meghan Markle ile evlendikten sonra Harry'nin bu durumu yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendisi ve eşi daha fazla göz önüne çıkmaya, daha çok dikkat çekmeye başladı. İşte bu durum da ailede bazılarını rahatsız etti.
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TAVIR ALDILAR
Yazara göre Buckingham Sarayı'nda da Harry ile Meghan'a karşı bir klik vardı. Öyle ki bunla bile çiftin hem Kraliçe'den hem de William ile Kate'den daha fazla dikkat çekmeye başladığını fark edip buna karşı tavır aldı. Onlar bile çifti bir kenara itmeyi tercih etti.Bunun sonucunda da Harry ile Meghan çareyi aileden ve ülkeden ayrılmakta buldu.
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DAHA FAZLA GÖZ ÖNÜNDELER
Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar medya baskısından uzak kalmak için ABD'ye taşınma kararı aldıklarını söyleseler de bu ayrılığın ardından eskisinden çok daha fazla dikkat çekmeye başladılar. Üstelik Oprah Winfrey'e verdikleri ve İngiliz kraliyet ailesini ırkçılık dahil çeşitli sebeplerle suçladıkları röportaj da bu konuda etkili oldu.