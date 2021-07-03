Hep şöhret olma hırsı vardı, 'yedek parça' olmaktan sıkılmıştı

'DIANA'YI SEVERDİM AMA...' Campbell, kendi internet kanalı için hazırlayıp sunduğu programda "Diana'yı severdim, erdemleri olan bir insandı. Ama onunla aynı fikirdeyim. Prenses Diana bir azize ya da bir melek değildi" diye konuştu. Lady Colin Campbell "O da zaten bir azize olmadığını kendisi söylerdi, gerçekten de azize değildi" dedi.