Özge Ulusoy'un son hali şok etkisi yarattı: "Fotoğraftaki sen olamazsın!"

“FOTOĞRAFTAKİ SEN OLAMAZSIN! KİM BU?” 38 yaşındaki ünlü sunucu instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından, takipçilerini hayli şaşırttı. Ulusoy’un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" yorumlarını beraberinde getirdi.