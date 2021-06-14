Özge Ulusoy'un son hali şok etkisi yarattı: "Fotoğraftaki sen olamazsın!"
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde burnuna yaptığı estetikten sonra “Artık estetikliyim, ilk estetiğim” açıklaması yapmıştı. Ancak Ulusoy’un yüzünde her geçen gün farklı bir değişikliğin olması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaştığı son fotoğrafla hayranlarının, “Fotoğraftaki sen olamazsın! Bu kim?” yorumlarına neden oldu. İşte Özge Ulusoy’un son hali…
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Geçtiğimiz günlerde burun estetiğiyle çok konuşulan güzel manken Özge Ulusoy, şimdi de yüzündeki değişimle gündemde. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf sonrasında hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Ulusoy, o yorumlara yanıt verdi: “Her şey kontrol altında!”
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Güzelliğiyle sık sık magazin camiasında estetik yorumları yapılan Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde burun ucu ameliyatı olduğunu, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" sözleriyle duyurmuştu.
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“FOTOĞRAFTAKİ SEN OLAMAZSIN! KİM BU?”
38 yaşındaki ünlü sunucu instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından, takipçilerini hayli şaşırttı. Ulusoy’un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" yorumlarını beraberinde getirdi.
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Farklı bir estetik yaptırmadığını ima eden Ulusoy yoğun yorumlardan sonra, "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış. Her şey kontrol altında" cevabını verdi.