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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 09:40, /

Oyuncu İlayda Akdoğan İran’da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş etti

Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin titizlikle geçtiğini anlattı.

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İlayda Akdoğan basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a uçmuştu. Ama ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının artması üzerine Türkiye’ye dönemedi.Evde karantinada.

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Oyuncu dün kuaförlüğe soyundu. Berbere gidemeyen sevgilisi Roham Kabir’i banyoda tıraş etti.

3Takipçilerini uyardı

Takipçilerini uyardı

Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı.

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Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.

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Marketten eve getirdiğimiz her şeyi yıkadığımız için çikolatanın paketi ne hale gelmiş.

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Karantina aktivite uzmanınız sizin için yeni önerilerle gelene kadar puzzle yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Bu sizi birkaç gün oyalar bitince bıkana kadar yenisini alıyoruz.

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