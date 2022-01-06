Osman Sezener kimdir, kaç yaşında nereli? İşte GQ Men ödüllü Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Eğitimin sadece okulda olmadığının bilincinde; İlerlemek istediği bu yemek serüveninde yaşadığı toprakların malzemelerini, hikayesi olan insanların tariflerini ve farklı dokulara sahip coğrafyaların hazinelerini kendisine ilke edinmiştir.



Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.