Oradan bakınca hamile gibi mi görünüyorum

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Kim Kardashian'ın bir yaş büyük ablası olan Kourtney Kardashian, Scott Disick ile uzun süreli bir beraberlik yaşadı. Çift bu dönemde üç tane çocuk sahibi oldu. Fakat herkes evlenmelerini beklerden onlar yollarını ayırdı.