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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 12:05,

Oradan bakınca hamile gibi mi görünüyorum

Ünlü yıldız paylaştığı fotoğrafına gelen yorumlara yanıt verdi.

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1BU PAYLAŞIM OLAY YARATTI

BU PAYLAŞIM OLAY YARATTI

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla tanınan 40 yaşındaki Kourtney Kardashian'ın paylaşımı olay yarattı.

INSTAGRAM

2HAMİLESİN YORUMLARI

'HAMİLESİN' YORUMLARI

Turuncu renkli bir duvar önünde üzerinde aynı renk bikini ve tunik giyerek verdiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Kardashian. Birçok takipçisi de bu poza bakarak ona "Hamilesin" diye yorum yazdı. Kardashian ise bu yorumlara yanıt verdi.

3HAMİLELİK BENİM İÇİN NİMETTİR

'HAMİLELİK BENİM İÇİN NİMETTİR'

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Kourtney Kardashian önce "hamileliğin kendisi için bir nimet" anlamına geldiğini belirtti. O anlarda konuyla ilgili şakalar yapan Kardashian'ın tonu ise daha sonra değişti.

4KENDİMDEN MEMNUNUM

KENDİMDEN MEMNUNUM

Kourtney Kardashian "Üç kez hamile kaldım. Vücudumun neye benzediğini biliyorum" dedi. Ardından da "Kıvrımlara sahip olmak feminen bir durum" sözlerini ekledi.

5ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Kim Kardashian'ın bir yaş büyük ablası olan Kourtney Kardashian, Scott Disick ile uzun süreli bir beraberlik yaşadı. Çift bu dönemde üç tane çocuk sahibi oldu. Fakat herkes evlenmelerini beklerden onlar yollarını ayırdı.

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