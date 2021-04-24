Oprah'ın bile "şaşkınlıktan dili tutulmuş"

BÖYLE YANSITILMASI ŞAŞIRTMIŞ Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti. Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, Oprah Winfrey röportajında bu konuda şunları söyledi: "Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi. " Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.