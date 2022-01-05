Ömür Akkor kimdir kaç yaşında ve nereli? Ödüllü Ünlü Şef Ömür Akkor'un hayatı biyografisi ve kitapları hakkında tüm bilgiler
Ömür Akkor'un hayatı, katıldığı televizyon programları ve yazdığı kitapları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi bulunan ünlü şef Ömür Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “ Türk Mutfağı” dersleri vererek Türk mutfağına önemli simler yetiştiriyor. Danışmanlık hizmetleri ile de adından söz ettiren Ömür Şef, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Akkor 20 yıldan fazla süredir şeflik yapıyor. Peki, Ömür Akkor kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, Ömür Akkor'un biyografisi hakkında ayrıntılar.
Dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gorumand Cookbook Awards’ın sahibi olan ünlü Şef Ömür Akkor'un biyografisi ve kitapları televizyon izleyenleri tarafından merak ediliyor. Yazar ve yemek şefi ünlü şef Ömür Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'nin illerini gezerek bilgi toplaması ile adından söz ettiriyor. Mutfak üzerine yaptığı araştırmalarını kitap haline getirerek, dünyada da ülkemizi başarı ile temsil eden Akkor, Mesleğe gelmeden önce farklı işlerde çalışmıştı.
ÖMÜR AKKOR KİMDİR?
Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.
Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.
Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.
'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.
'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.
'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.
ÖMÜR AKKOR’UN KİTAPLARI
Bursa Mutfağı 2009, Selçuklu Mutfağı 2012, Osmanlı’dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012, Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor 2013 – Türkiye’nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı, Anadolu’nun Eski Tadı 2013, Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1 Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014, Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014, Alafranga Yumurta Tarifleri 2014 ve Osmanlı Mutfağı 2014