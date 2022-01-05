Ömür Akkor kimdir kaç yaşında ve nereli? Ödüllü Ünlü Şef Ömür Akkor'un hayatı biyografisi ve kitapları hakkında tüm bilgiler

Dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gorumand Cookbook Awards’ın sahibi olan ünlü Şef Ömür Akkor'un biyografisi ve kitapları televizyon izleyenleri tarafından merak ediliyor. Yazar ve yemek şefi ünlü şef Ömür Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'nin illerini gezerek bilgi toplaması ile adından söz ettiriyor. Mutfak üzerine yaptığı araştırmalarını kitap haline getirerek, dünyada da ülkemizi başarı ile temsil eden Akkor, Mesleğe gelmeden önce farklı işlerde çalışmıştı.