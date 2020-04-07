Oğullarının adı onlara ilham verdi: İşte yeni hayat

ARCHIE İLHAM VERDİ 31 Mart'ta kraliyet ailesi üyeliğinden resmen ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde kendilerine Kraliçe Elizabeth tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını artık kullanamayacak. Çift, bu ismi hem kuracakları markadan hem de sosyal medya hesaplarından çıkardı. Bunun yerine de oğulları Archie'nin adından ilham alan yeni bir isimle bir vakıf kurdu.