Oğullarının adı onlara ilham verdi: İşte yeni hayat
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle yeni hayaları için ilk adımı attı.
SPLASH NEWS
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ARCHIE İLHAM VERDİ
31 Mart'ta kraliyet ailesi üyeliğinden resmen ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde kendilerine Kraliçe Elizabeth tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını artık kullanamayacak. Çift, bu ismi hem kuracakları markadan hem de sosyal medya hesaplarından çıkardı. Bunun yerine de oğulları Archie'nin adından ilham alan yeni bir isimle bir vakıf kurdu.
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SUSSEX ROYAL ADINI KULLANAMAYACAKLAR
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Hary, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie’den ilhamla Archewell olarak değiştirdi.
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ONUN ADINDAN YOLA ÇIKTILAR
Çift, kurdukları vakfı oğulları Archie'nin adından yola çıkarak Archewell olarak isimlendirdi.
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YUNANCA BİR KELİME
Bu isim Yunanca "eylem kaynağı" anlamına gelen Arche kelimesinden geliyor.
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SALGINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPACAKLAR
Çift, coronavirüs salgını nedeniyle bu vakfın faaliyet alanını açıklamayı ileri bir tarihe ertelese de eğitim ve öğretim üzerine yoğunlaşacakları belirtiliyor.
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DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR
Prens Harry ve Meghan Markle, vakıflarıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmayı coronavirüs krizinin sona erdiği daha doğru bir zamana bıraktığını da belirtti.