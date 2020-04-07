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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 10:58, /

Oğullarının adı onlara ilham verdi: İşte yeni hayat

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle yeni hayaları için ilk adımı attı.

SPLASH NEWS

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1ARCHIE İLHAM VERDİ

ARCHIE İLHAM VERDİ

31 Mart'ta kraliyet ailesi üyeliğinden resmen ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinde kendilerine Kraliçe Elizabeth tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını artık kullanamayacak. Çift, bu ismi hem kuracakları markadan hem de sosyal medya hesaplarından çıkardı. Bunun yerine de oğulları Archie'nin adından ilham alan yeni bir isimle bir vakıf kurdu.

2SUSSEX ROYAL ADINI KULLANAMAYACAKLAR

SUSSEX ROYAL ADINI KULLANAMAYACAKLAR

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Hary, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie’den ilhamla Archewell olarak değiştirdi.

3ONUN ADINDAN YOLA ÇIKTILAR

ONUN ADINDAN YOLA ÇIKTILAR

Çift, kurdukları vakfı oğulları Archie'nin adından yola çıkarak Archewell olarak isimlendirdi.  

4YUNANCA BİR KELİME

YUNANCA BİR KELİME

Bu isim Yunanca "eylem kaynağı" anlamına gelen Arche kelimesinden geliyor. 

5SALGINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPACAKLAR

SALGINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPACAKLAR

 Çift, coronavirüs salgını nedeniyle bu vakfın faaliyet alanını açıklamayı ileri bir tarihe ertelese de eğitim ve öğretim üzerine yoğunlaşacakları belirtiliyor.

6DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR

DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR

Prens Harry ve Meghan Markle, vakıflarıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmayı coronavirüs krizinin sona erdiği daha doğru bir zamana bıraktığını da belirtti.

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