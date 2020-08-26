Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın'dan Yağmur Tanrısevsin'e 30 yaş kutlaması

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 30’uncu yaşını yakın arkadaşlarıyla beraber kutladı. Oyuncunun doğum gününe Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı. Tanrısevsin, bu sene yeni yaş dileğinin “Bir Dilek Tut” derneğindeki 7 yaşındaki Feride’nin hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Tanrısevsin, “Bu sene doğum günü dileğim Feride’nin dileği. Feride’nin en büyük hayali yatak odası takımı sahibi olabilmek. Çocukların yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye aracı olabilirsiniz” dedi. Oyuncunun hayranları ve arkadaşları Feride’nin hayali için birçok bağış yaptı.