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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:15 | 

Ünlü oyuncu metroda: Gözleri kapandı, uykuya daldı

 Gösteri dünyasının ünlüleri de sahip oldukları tüm olanaklara rağmen sık sık toplu taşıma araçlarında görüntüleniyor.

Backgrid USA 

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 Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Güzel oyuncu maskesiyle metroya bindi. Hatta yolculuk sırasında bir ara gözlerini kapatıp kısa bir uykuya daldı.

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Rol aldığı Thor ve Blinspot gibi yapımlarla tanına Jaimie Alexander, önceki gün New York metrosunda görüntülendi.

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Tepeden tırnağa siyahlar giyen 36 yaşındaki Alexander'ın kırmızı çorapları ve terlikleri de dikkat çekti.

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Bir süre cep telefonuyla ilgilenen Jaimie Alexander, daha sonra oturup etrafı izlemeye başladı.  

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Ünlü oyuncu bir ara da gözlerini kapatıp kısa süren bir uykuya daldı.

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Kyle XY adlı diziyle dikkat çeken Alexander daha sonra sinema filmlerinde rol almaya baladı.

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Yıldızın en çok dikkat çektiği yapım ise Thor ve ardından Blinspot oldu.

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Jaimie Alexander, bir süredir meslektaşı Peter Facinelli ile birliktelik yaşıyor.

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İşte, otobüste ya da metroda objektiflere takılan ünlüler...

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Selda Bağcan önceki akşam Asmalımescit Karadeniz Lokantası’nda görüntülendi.

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Ev yemeklerinden paket yaptıran sanatçının etrafını çıkışta sokak çalgıcıları sardı.

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Bağcan, “Kendinizi yormayın çocuklarım, cebimde sadece taksi param var” diyerek onlara bahşiş vermedi.

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Sanatçı geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda görüntülenmesiyle ilgili ise “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

Sayit DURMAZ

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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

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Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.

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Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.

İsmail BAYRAK

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75 yaşındaki ünlü müzisyen yaşadığı kentte metroyla seyahat ederken kendisini tanıyan bir yolcu tarafından görüntülendi.

BACKGRID USA

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Efsanevi Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken görüntülendi. Bir kişi dışında kimsenin tanımadığı Waters, uzun süre elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Bir sonraki durakta yanına oturan yolcular da onun kim olduğunu anlamadı.

BACKGRID USA

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Waters bir ara sahibiyle birlikte metroya binen köpeği sevdi ve sahibiyle sohbet etti.

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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Ünlü şarkıcı konser vereceği mekana metroyla gitmeyi tercih etti. Yaşına rağmen kimsenin oturması için yer vermediği şarkıcı o an çekilen bir pozunu da sosyal medya hesabında paylaştı.

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Şarkılarıyla birkaç neslin hafızasında yer eden ünlü şarkıcı Lulu, önceki gün Londra Metrosu'nda görüntülendi. 71 yaşındaki Lulu, O2 Arena'da vereceği konsere, özel araç yerine metroyla gitmeyi tercih etti. Metroda da kimse ona oturması için yer vermedi. Lulu da o an çekilen bir fotoğrafını "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.

INSTAGRAM

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Müjde Ar, Nişantaşı’ndaydı. Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

Cenker TEZEL

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Ar, uzun zamandır dizilerde rol almamasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin.”

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Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

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Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

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Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

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Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.

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Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

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Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

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"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

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İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu. Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

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