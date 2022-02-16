Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert ve Makbule sevgili miydi? Adayı karıştıran iddialar

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday uyarıda bulundu. Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.