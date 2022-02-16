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Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert ve Makbule sevgili miydi? Adayı karıştıran iddialar

#Survivor#Survivor Makbulet Mert#Nisa

Survivor All Star fragmanı ardından Makbule Karabudak ismi bir kez daha gündeme geldi. Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek hediye edip Sevgililer Günü'nü kutladı. Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'dan Sude'ye "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepki geldi. İddiaya göre Mert, Survivor'a gelmeden önce Nisa'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile birlikteydi. Peki, Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert ve Makbule aşk mı yaşadı?

1/4Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir Survivor Mert ve Makbule sevgili miydi Adayı karıştıran iddialar

Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapmıştır. Lisede Anadolu Lisesini bitridi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamdı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi. Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti.

2/4MERTİN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday uyarıda bulundu. Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

3/4Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir Survivor Mert ve Makbule sevgili miydi Adayı karıştıran iddialar

Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.

4/4Nisa’nın arkadaşı Makbule Karabudak kimdir Survivor Mert ve Makbule sevgili miydi Adayı karıştıran iddialar

Nisa Bölüknbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu, çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı iddiaları bir kez daha güçlendirdi.

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#Survivor#Survivor Makbulet Mert#Nisa