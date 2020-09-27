MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu
GeriMagazin Nilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 11:59 | 

Nilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu

Hazal Kaya’dan sonra Nilperi Şahinkaya da kadın oyuncuların sektörde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yeni Hayat”ta rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Diziyle ilgili konuşan oyuncu, “Güzel tepkiler alıyoruz. Stoklu gidiyoruz, karantina durumu olursa diye. Karantina olursa eve kapanmayı düşünüyorum” dedi.

2BANA DA ‘KİLO VER’ DİYORLARDI
Abone Olgoogle-news

BANA DA ‘KİLO VER’ DİYORLARDI

Şahinkaya’ya Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri soruldu. Oyuncu, dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Doğru. Balık etli olduğum zamanlarda bana da ‘Kilo ver, güzel durmuyor’ diyorlardı.

3PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM
Abone Olgoogle-news

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM

Psikolojik olarak etkileniyor, kafaya takıyordum. Bir de renkli saçınız varsa hep kötü kadın rolü veriyorlar. Başta çok şaşırmıştım, hep böyle mi olacak demiştim.”

4
Abone Olgoogle-news

Nilperi Şahinkaya “Yeni Hayat”ta Serkan Çayoğlu ile başrolde.

5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi