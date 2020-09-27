Nilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yeni Hayat”ta rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Diziyle ilgili konuşan oyuncu, “Güzel tepkiler alıyoruz. Stoklu gidiyoruz, karantina durumu olursa diye. Karantina olursa eve kapanmayı düşünüyorum” dedi.
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BANA DA ‘KİLO VER’ DİYORLARDI
Şahinkaya’ya Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri soruldu. Oyuncu, dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Doğru. Balık etli olduğum zamanlarda bana da ‘Kilo ver, güzel durmuyor’ diyorlardı.
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PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM
Psikolojik olarak etkileniyor, kafaya takıyordum. Bir de renkli saçınız varsa hep kötü kadın rolü veriyorlar. Başta çok şaşırmıştım, hep böyle mi olacak demiştim.”
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Nilperi Şahinkaya “Yeni Hayat”ta Serkan Çayoğlu ile başrolde.