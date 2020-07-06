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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 14:59,

Ne umutlarla aileden ayrılmışlardı: Soğuk rüzgarlar esiyor

Ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerine farklı bir hayat kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle zor günler geçiriyor.

Fotoğraflar: Mega

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1BÜYÜK MÜCADELE
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BÜYÜK MÜCADELE

 Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içindi olduğu ileri sürülüyor.

2SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR
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SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR

 Sunday Mirror gazetesine konuşan ve adını vermeyen bir kaynak, Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarıyla ilgili bazı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını ileri sürdü.

3MEGHAN İÇİNE KAPANDI
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MEGHAN İÇİNE KAPANDI

Aynı kaynak Markle'ın giderek sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Kocasından uzaklaşan Markle'ın içine kapandığını belirtti.

4WILLIAMIN DOĞUM GÜNÜNDE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ
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WILLIAM'IN DOĞUM GÜNÜNDE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ

Gazeteye konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre Prens Harry de aile bağlarında oluşan çatlak nedeniyle üzüntü içinde. Prens'in, ağabeyi William'ın doğum günü olan 21 Haziran'da da kendini kötü hissettiği iddia edildi.

5SON GÖREVLER
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SON GÖREVLER

Bu yılın ocak ayında aileden ayrılık kararını açıklayan çift, 31 Mart'tan itibaren de resmi olarak bağlarını kopardı. Prens Harry ile Meghan Markle, mart ayında, önceden planlanmış son resmi görevlerini yerine getirmek üzere Londra'ya gitti.

6ARKADAŞIYLA BAĞLARINI KOPARDI
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ARKADAŞIYLA BAĞLARINI KOPARDI

Meghan Markle ile Prens Harry'nin Los Angeles'a taşınmalarının ardından beklenmedik başka gelişmeler de yaşanmıştı. Markle, yıllardır en iyi arkadaşı olan Jessica Mulroney ile tüm bağlarını koparmıştı. 

7PERRYNİN MALİKANESİNDE KALIYORLAR
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PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALIYORLAR

Ardından da bebeklerini alıp Los Angeles'a taşındılar. Orada yeni hayatlarını kurmak için ev aramaya başlayan çift, bir süredir oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin malikanesinde yaşıyor.

8YARDIM DAĞITTILAR
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YARDIM DAĞITTILAR

Meghan Markle ile Prens Harry, Los Angeles'taki hayatlarının ilk döneminde korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtırken görüntülenmişti.

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