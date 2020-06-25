Ne de olsa oyuncu: Gayet güzel rol yaptı

MUTLU OLMADIKLARI BELLİYDİ İngiliz kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Russell Myers, Ann Gripper'ın sunuculuğunu üstlendiği bir dijital sohbet yayınına konuk oldu. Myers, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında konuşurken "Onların mutlu olmadığını algılayabildiniz mi?" diye konuştu. Sonra da Meghan Markle hakkında "Açıkçası çok güzel oynadı, rol yaptı" diye sürdürdü sözlerini.