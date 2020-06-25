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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 13:06,

Ne de olsa oyuncu: Gayet güzel rol yaptı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, ülkeyi çoktan terk ettiler ama haklarındaki iddialar bitmek bilmiyor.

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1İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR
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İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

 Bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Backgrid USA

2MEGHAN ÇOK GÜZEL ROL YAPTI
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MEGHAN ÇOK GÜZEL ROL YAPTI

Bir kraliyet ailesi uzmanına göre Meghan Markle, kraliyet ailesinde yaşadığı süre içinde eski mesleği olan oyunculuğun kendisine kazandırdıklarından çok etkilendi. Hatta sık sık da yüzüne kondurduğu gülümsemeyle gerçek duygularını gizledi, acısını içine attı.

3MUTLU OLMADIKLARI BELLİYDİ
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MUTLU OLMADIKLARI BELLİYDİ

İngiliz kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Russell Myers, Ann Gripper'ın sunuculuğunu üstlendiği bir dijital sohbet yayınına konuk oldu. Myers, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında konuşurken "Onların mutlu olmadığını algılayabildiniz mi?" diye konuştu. Sonra da Meghan Markle hakkında "Açıkçası çok güzel oynadı, rol yaptı" diye sürdürdü sözlerini.

4ÜZÜNTÜSÜNÜ GÖSTERMEDİ
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ÜZÜNTÜSÜNÜ GÖSTERMEDİ

Russell Myers, Markle'ın aileden ayrılmadan önceki davranışlarına gönderme yaparak "Ona tam puan! Zaten çok fazla acıyla başa çıkmak zorunda kaldığını söylemişti. Ama bunu asla göstermedi" diye konuştu. Bu konuda Markle'ın, oyunculuk yeteneklerinden faydalandığını da ileri sürdü. 

5ACISINI, GÜLÜMSEMENİN ARDINA SAKLADI
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ACISINI, GÜLÜMSEMENİN ARDINA SAKLADI

Markle'ın yer aldığı çok sayıda görüntüyü incelediğini söyleyen Myers "Yüzünde her zaman güzel bir gülümseme vardı. Her zaman sakindi ve göz teması kuruyordu" diye değerlendirmede bulundu.

6WILLIAM VE HARRYNİN ARASININ AÇIK OLDUĞUNU GÖREBİLİYORDUM
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WILLIAM VE HARRY'NİN ARASININ AÇIK OLDUĞUNU GÖREBİLİYORDUM

Myers, Markle'ın tam tersine Harry'nin zaman içinde çok değiştiğini söyledi. Kraliyet ailesi uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Harry ve William'ın aralarının açık olduğunu her seferinde görebiliyordum."

7SONUNDA SORUMLULUK ALDI
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SONUNDA SORUMLULUK ALDI

Myers, Harry'deki bu değişikliğin büyük ölçüde, sonunda eski uçarı günlerini bırakıp bir eş ve baba olarak sorumluluk almasından kaynaklandığını da ileri sürdü.

8ZOR KARARLAR
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ZOR KARARLAR

Uzman, Harry'nin çok mutsuz, çok ciddi bir görüntü sergilediğini belirtip "Açıkça görülüyor ki alması gereken çok zor kararlar vardı" dedi.

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