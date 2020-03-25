Mutfaktan çıkmıyor! Ünlülerin karantina günlüğü

Yardım çağrısı Zeynep Tuğçe Bayat, günlük işlerle geçinenler için yardım çağrısında bulundu: “Başımı sokabileceğim bir evde, dışarı çıkmak zorunda olmadan kalabildiğim için dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Buna sahip olamayanları düşünüyorum. Ailemde sağlık çalışanı olduğu için ne kadar özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Geçimini günlük kazancıyla sağlamak zorunda olan kişiler için çözüm bulunmasını diliyorum.”