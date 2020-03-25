Mutfaktan çıkmıyor! Ünlülerin karantina günlüğü

Sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla “Evde kal Türkiyem” mesajı vermeye devam ediyor. İşte ünlülerin birbirinden renkli paylaşımları...
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1
Mutfaktan çıkmıyor
Yazar-sunucu Yelda Kırçuval, koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 gündür Beykoz’daki evinden çıkmıyor. Sıkıntıdan kendini mutfağa atan Kırçuval “Pasta ve börek yapmak bana çok iyi geldi.
2
Annemden, anneannemin ona bıraktığı özel yemek tarifleri defterini isteyip kek, börek yapmaya başladım. Yeni kitabımı da anneannemin tarifleri diye çıkarabilirim” dedi.
3
Oğlunu uyutunca
Hazal Kaya, 4 aylık oğlu Fikret Ali’yi uyutup kitap okudu. Ünlü oyuncu oğlunun yatağında annesine verdiği pozu takipçileriyle de paylaştı: “Havalı pijamamı giyip, FKÖ uyurken anneme poz verdiğime göre, ben sosyal medyaya alıştım arkadaşlar.”
4
Ev halleri
Seray Sever, eşi Eray Sünbül’le koltukta uzanırken çektiği selfie’yi Instagram hesabına “Ev halleri” notuyla yükledi.
5
Duvarını boyadı
Tuğba Özay evinin duvarını boyarken çekilen fotoğrafını Instagram’ına şu notla yükledi: “Madem evdeyiz, yapılacak çok şey var. Bugün duvarı boyayayım dedim. Bu zamanları kendinize, hobilerinize, evinize ve ailenize ayırın...”
6
Her gün 3 hareket
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun kızları Cemre Kemer ve Yasemin Yürük, Instagram’da takipçilerini evde spor yapmaya davet etti. Instagram hesabının story bölümünde çektiği videoyla spor hareketi gösteren Cemre Kemer, “Haydi Yasemin ve benimle spora. Her gün üç hareket yapacağız. Bugünkü 2 hareket benim story’imde, son hareket Yasemin’de” notunu düştü.
7
Bal kızla oyun oynuyoruz
Çetin Altay minik kızı Meryem Mila ile oyun oynarken çektiği selfie pozu Instagram hesabında paylaştı: “Bal kızla oyun oynuyoruz. Evde kal Türkiyem!”
8
Gülen yüzün solmasın
Özgün’ün oğlu Ediz 5 yaşına girdi. Şarkıcı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı: “Benim güzel oğlum iyi ki doğdun. Gülen yüzün solmasın bir tanem benim. Her şeyimizsin.”
9
Zıpla ve dön
Burçin Orhon, “Balet arkadaşım Erhan Güzel bir challenge başlatmış; #zıplavedön. Katılmasam çatlarım. Gördüğünüz gibi öyle süratli ve çok döndüm ki gözle görülemiyor” diye esprili bir not yazdıktan sonra ve dönemediği videoyu Instagram hesabına yükledi.
10
Kitapları sıraya koydum
Deniz Barut, Instagram hesabında takipçilerine ‘evde kalın’ mesajı verdi: “Her ne kadar hepimizi üzen günler geçiriyor olsak da, evde kalmak, kendine dönmek hepimizi değiştirecek. Ben listeme aldığım ama okuyamadığım kitapları sıraya koydum. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza doymak ve hiç tanımadığımız onlarca insanı evde kalarak korumak hepimize iyi gelecek. Bu günler de geçecek.”
11
Bu virüsü beraber yenelim
İdris Nebi Taşkan, mutfakta yemek yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabına şu mesajıyla yükledi: “Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım ve bu virüsü hep beraber yenelim. Nasıl mı? Evde kalarak!”
12
Odada 5 buçuk kilometre yürüyorum
Oyuncu çift Kemal Başar ve Lale Başar, “evde kal” çağrısı yaptı. Kemal Başar, evde geçirdikleri sürede kendilerine eğlenceli aktiviteler geliştirdiklerini söyledi: “Evin salonunda her gün 10-15 metrelik bir pistte 5 buçuk kilometre yürüyüş yapıyorum. Eşim Lale de peşimden geliyor. Gerçi o tembellik edip 2-3 kilometreden sonra beni bırakıyor ama olsun.”
13
Tuzlu su karantina
Oyuncu Serhan Onat dalış kıyafetleriyle denizden çıkarken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle “Tuzlu su, karantina” notuyla paylaştı.
14
Yardım çağrısı
Zeynep Tuğçe Bayat, günlük işlerle geçinenler için yardım çağrısında bulundu: “Başımı sokabileceğim bir evde, dışarı çıkmak zorunda olmadan kalabildiğim için dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Buna sahip olamayanları düşünüyorum. Ailemde sağlık çalışanı olduğu için ne kadar özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Geçimini günlük kazancıyla sağlamak zorunda olan kişiler için çözüm bulunmasını diliyorum.”