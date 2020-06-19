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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 08:08,

Murat Yıldırım baba oluyor!

2017 yılında nikah masasına oturan Iman Elbani ile Murat Yıldırım'dan güzel haber...

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Rol aldığı dizilerle Türkiye’nin yanı sıra dünyada da geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ayrıca yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren Murat Yıldırım, babalık heyecanı yaşıyor.

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Ünlü oyuncu, 2016 yılında hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde almış.

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Eşinin 2 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Yıldırım, mutluluktan havalara uçmuş.

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Nazar korkusuyla haberi sadece en yakınlarıyla paylaşan Yıldırım çiftini ben de tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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