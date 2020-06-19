Murat Yıldırım baba oluyor!

Rol aldığı dizilerle Türkiye’nin yanı sıra dünyada da geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ayrıca yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren Murat Yıldırım, babalık heyecanı yaşıyor.Ünlü oyuncu, 2016 yılında hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde almış.Eşinin 2 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Yıldırım, mutluluktan havalara uçmuş.Nazar korkusuyla haberi sadece en yakınlarıyla paylaşan Yıldırım çiftini ben de tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.