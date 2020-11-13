MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMuazzez Ersoy kebapçıdan adını polis eşliğinde sildirdi
GeriMagazin Muazzez Ersoy kebapçıdan adını polis eşliğinde sildirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 06:34 | 

Muazzez Ersoy kebapçıdan adını polis eşliğinde sildirdi

MUAZZEZ Ersoy, adını kullanan restoranda asılı tabelaları mahkeme kararıyla indirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ersoy, yıllar önce isim hakkı üzerinden anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran’daki ortaklarıyla mahkemelik olmuş, “markasının haksız kullanıldığını” iddia ederek dava açmıştı. Sanatçının avukatları, önceki gün polis eşliğinde restorana giderek “Muazzez Ersoy” yazılı tabelaları indirtti.

2
Abone Olgoogle-news

Ayrıca üzerinde Ersoy’un isminin basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el konuldu. Muazzez Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

3
Abone Olgoogle-news

“Yeni adıyla Muazzez Ersoy & Neffis Et isimli restoranda garson önlüklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine izinsiz ve haksız yere ismim yazıldı. Avukatlarım mahkemeye başvurdu. Restorandaki ismim ve markam tümüyle kaldırıldı.”

4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi