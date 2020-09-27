Mert Öcal ticarete atıldı
Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
MERT Öcal ticarete atıldığını açıkladı. Bir AVM çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, “Şu an ortağı olduğum bir fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya’ya gidip geliyorum” dedi.
ÜNLÜLER BÖYLE YATIRIM YAPAR
Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.
Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.
Esra Erol, Büyükada’daki oteli için kolları sıvadı. Ünlü sunucu, programı yeni sezona başlamadan önce sahibi olduğu Butik Ada Hotel’i tadilata soktu. Oteli boyatan ve 12 odasını yenileten ünlü sunucuya bu tadilat yaklaşık 500 bin TL’ye mâl oldu.
EMLAK ZENGİNİ KIVANÇ
Ekranın en çok kazanan isimlerinden Tatlıtuğ satın aldığı pahalı arabalarla tanınıyor. Onun yatırım yaptığı bir başka alan da emlak.
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