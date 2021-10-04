Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte astrologların verdiği tarih
Bu yılın son merkür retrosu bir süredir devam ediyor. Bu süreçte iletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızalar meydana gelebilir. Astrologlara göre; yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yeni elektronik aletler almak için de uygun bir zaman değil. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
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Terazi burcunda yılın son merkür retrosunun başlaması ile vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Retro devam ederken, özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. İşte, astrologların verdiği Merkür Retrosu bitiş tarihi...
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MERKÜR RETROSUNDA NE OLUR?
Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.
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MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.