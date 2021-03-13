Meghan'ın sözleri şaşırttı: Prens olmayacağı doğmadan belliymiş
Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçen hafta Oprah Winfrey'e verdiği röportaj sadece İngiltere ve ABD'de değil tüm dünyada çiftin takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, İngiliz kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan Meghan Markel'ın yanında durup onu destekliyor, kimileri de Markle'ın gerçekleri saptırdığını, bazı ayrıntıları kendine göre kurguladığını savunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AĞZINDAN ÇIKAN HER KELİME MERCEK ALTINDA
Elbette bu tartışmalara hanedanı yıllardır takip eden uzmanlar ile göz önündeki aile üyeleriyle ilgili biyografi kaleme alan yazarlar da dahil oldu.
2
HER SÖZÜ DİDİK DİDİK EDİLİYOR
Son birkaç gündür de özellikle Meghan Markle'ın Winfrey'e anlattığı ve kelimenin tam anlamıyla yüksek şiddette deprem yaratan iddialar mercek altına alınıp, didik didik ediliyor.
3
EN ÇOK TARTIŞILAN SÖZLER
Üzerinde en çok tartışılanlar ise Meghan Markle'ın "düğün öncesi prova sırasında ben Kate'i ağlatmadım, tam tersi oldu Kate beni aldattı", "Archie doğmadan önce ten renginin nasıl olacağı konusunda konuşuluyordu, bu yüzden prens unvanı verilmedi" ve "dünyanın izlediği kraliyet düğününden üç gün önce biz evimizin arka bahçesinde evlendik" sözleri.
4
KİM KİMİ AĞLATTI?
İngiliz basınında, Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, aralarında Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un da bulunduğu nedimelerin elbise provaları sırasında, Markle'ın Middleton'ı ağlattığı iddiaları yer almıştı. Markle, Winfrey röportajında olayın öyle olmadığını tam tersinin yaşandığını ileri sürdü. Onun anlattığına göre ağlayan kişi Markle, ağlatan kişi de Middleton'du. Hatta Meghan Markle, Kate Middleton'ın daha sonra kendisine bir demet çiçek ve bir de özür notu gönderdiğini anlattı.
5
ÇİÇEK İLE ÖZÜR
Aslında kapalı kapılar ardında ne yaşandığı kesin olarak bilinmese de iddialar bitmek bilmiyor. The Times gazetesinin iddiasına göre ise Middleton bir buket çiçek alarak o sırada Harry ile Meghan'ın yaşadığı Kensington Sarayı'ndaki Nottingham Cottage'a gitti. Fakat eltisini elinde çiçeklerle gören Markle, Middleton'ın suratına kapıyı çarptı.
6
'ASLINDA İKİSİ DE AĞLAMADI' İDDİASI
Bu konudaki son iddia da Meghan Markle'a yakınlığıyla bilinen ve Prens Harry ile ilişkisi hakkında Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Omid Scoobie. Ona göre ise bu nedimelerin provası sırasında kimse gözyaşı dökmedi. Yani ne Meghan Kate'i ağlattı, ne de Kate Meghan'ı. Yani özetle Scoobie'ye göre ortada gözyaşı falan yoktu.
7
ARKA BAHÇEDEKİ DÜĞÜN
Gelelim Markle'ın en çok masaya yatırılan diğer iddialarına. Winfrey röportajı sırasında Markle, milyonlarca kişinin izlediği St Georges Şapeli'ndeki kraliyet düğününden üç gün önce evlerinin arka bahçesinde evlendiklerini söyleyip "Kraliyet düğünü, dünya için yapılan bir gösteriydi. Biz düğünden üç gün önce Canterburry Piskoposu tarafından evlendirilmiştik" dedi. Markle o düğünde, kendisi, Harry ve başpiskopostan başka kimse olmadığını anlattı.
8
İKİ ŞAHİT GEREKİR İDDİASI
İşte bu da çok didiklenen iddialardan biri. Nedenine gelince... İngiltere'de iki kişinin evlenebilmesi için yanlarında evliliği kutsayan bir din görevlisiyle birlikte iki de şahit olması gerekiyor. Yani "sadece üç kişiyle" yasal olarak evlenmek mümkün değil.
9
"O ASLINDA PROVA OLMALI"
Eğer Meghan Markle'ın iddiaları doğruysa, Canterburry Başpiskoposu, yasaları çiğnemekle kalmadı aynı zamanda üç gün sonra da Saint George's Şapeli'nde sahte bir töreni idare etti. İngiliz basınında bu konuyla ilgili haberlere göre e Markle'ın sözünü ettiği 'düğün' aslında üç gün sonraki düğünün provasıydı.
10
EN ÇOK TARTIŞILAN SÖZLER
Harry ile Meghan'ın röportajının dünyada en çok yankı yaratan iddia ise "ten renginin koyu olacağı endişesiyle Archie'ye 'prens' unvanı verilmediğini söylemesi oldu. Aslında bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri açıklandığında da gündeme gelmişti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geçene kadar "prens" unvanı almayacağı o zaman da konuşulmuştu. İngiliz basını o dönemde bunun nedenini de açıklamıştı.
11
PRENS UNVANI KİMLERE VERİLİYOR?
BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.
12
MEGHAN SONRADAN HATIRLADI
Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. Özetle, Prens Harry'nin babası Charles tahta geçince Archie "prens" yakında dünyaya gelecek kız kardeşi de "prenses" unvanı alacak.
13
'EV HAPSİ' İDDİASI
Meghan Markle'ın röportajda ileri sürdüğü iddialardan biri de Buckingham Sarayı'nın kendisini "etkili bir ev hapsinde" tutmak istediğiydi. Markle, evden dört ayda sadece iki kez çıktığını, katıldığı etkinliklerin ve gezilerin bir tür evden kaçış olduğunu belirtti. İngiliz basını, Harry ile Meghan'ın Londra'da yaşadıkları sürece İtalya, Fransa, Ibiza ve ABD'ye gittiğini hatırlattı. Bu konuda en çok öne çıkan ayrıntı ise Markle'ın, Archie'nin dünyaya gelmesinden önce bebek kutlaması için ABD'yi gidip ünlü arkadaşlarını konuk ettiği parti.