Meghan'ın sözleri şaşırttı: Prens olmayacağı doğmadan belliymiş

'EV HAPSİ' İDDİASI Meghan Markle'ın röportajda ileri sürdüğü iddialardan biri de Buckingham Sarayı'nın kendisini "etkili bir ev hapsinde" tutmak istediğiydi. Markle, evden dört ayda sadece iki kez çıktığını, katıldığı etkinliklerin ve gezilerin bir tür evden kaçış olduğunu belirtti. İngiliz basını, Harry ile Meghan'ın Londra'da yaşadıkları sürece İtalya, Fransa, Ibiza ve ABD'ye gittiğini hatırlattı. Bu konuda en çok öne çıkan ayrıntı ise Markle'ın, Archie'nin dünyaya gelmesinden önce bebek kutlaması için ABD'yi gidip ünlü arkadaşlarını konuk ettiği parti.