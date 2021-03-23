Meghan Markle ve Prens Harry sözlerinden geri adım attı: Doğruyu söylememişler

O SÖZLER GERÇEK ÇIKMADI Gösterişli kraliyet düğünü hakkında "o bizim günümüz değildi, gösteriydi" diyen Markle ve Harry, düğünden önce sadece kendileri ve Canterburry Başpiskoposu'nun katıldığı bir törenle evlendiklerini ileri sürmüştü. Fakat çift, resmi bir açıklamayla bu iddialar konusunda geri adım attı. Çiftin sözcüsü çok konuşulan o sözlerle ilgili bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Harry ile Meghan'ın iki nikah değil sadece dünyanın izlediği törenle 19 Mayıs 2018'de resmi olarak evlendiklerini açıkladı.