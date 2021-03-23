MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMeghan Markle ve Prens Harry sözlerinden geri adım attı: Doğruyu söylememişler
GeriMagazin Meghan Markle ve Prens Harry sözlerinden geri adım attı: Doğruyu söylememişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Splash News, Mega News Agency
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 13:54 | 

Meghan Markle ve Prens Harry sözlerinden geri adım attı: Doğruyu söylememişler

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan bir yıl sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kelimenin tam anlamıyla yeri yerinden oynattı Prens Harry ve Meghan Markle. O röportajda kraliyet ailesinin bazı üyelerini daha doğmadan Archie'ye ırkçı yaklaşımlar sergilemekle suçlayan Harry ile Meghan çok konuşulan bir başka iddia daha ortaya atmıştı. O da çiftin düğünüyle ilgiliydi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1O SÖZLER GERÇEK ÇIKMADI

O SÖZLER GERÇEK ÇIKMADI

Gösterişli kraliyet düğünü hakkında "o bizim günümüz değildi, gösteriydi" diyen Markle ve Harry, düğünden önce sadece kendileri ve Canterburry Başpiskoposu'nun katıldığı bir törenle evlendiklerini ileri sürmüştü. Fakat çift, resmi bir açıklamayla bu iddialar konusunda geri adım attı. Çiftin sözcüsü çok konuşulan o sözlerle ilgili bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Harry ile Meghan'ın iki nikah değil sadece dünyanın izlediği törenle 19 Mayıs 2018'de resmi olarak evlendiklerini açıkladı.

2ÜÇ GÜN ÖNCE NİKAHLANDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

ÜÇ GÜN ÖNCE NİKAHLANDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle, düğünleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı Winfrey röportjında.  Markle tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği gösterişli düğünden üç gün önce gizlice evlendiklerini de söyledi.

3SADECE ÜÇÜMÜZ

'SADECE ÜÇÜMÜZ'

Meghan Markle düğünden üç gün önce Harry'ye başpiskoposu aramasını ve kendileri için özen bir seromoni hazırlamasını söylemesini istedi. Bunun üzerine çift kraliyet düğününden üç gün öne Canterbury Başpiskoposu tarafından evlendirildi. Törende hiç konuk yoktu. Markle, Kraliyet düğününü ise "gösteri olarak nitelendirdi ve "o bizim günümüz değildi" diye konuştu. Bu arada geçen haftalarda bu konu masaya yatırılmış ve bunun doğru olmayacağı belirtilmişti. 

4KRALİYET DÜĞÜNÜ GÖSTERİYDİ

'KRALİYET DÜĞÜNÜ GÖSTERİYDİ'

Winfrey röportajı sırasında Markle, milyonlarca kişinin izlediği St Georges Şapeli'ndeki kraliyet düğününden üç gün önce evlerinin arka bahçesinde evlendiklerini söyleyip "Kraliyet düğünü, dünya için yapılan bir gösteriydi. Biz düğünden üç gün önce Canterburry Piskoposu tarafından evlendirilmiştik" dedi.

5ÖYLE EVLENMİŞ OLAMAZLAR İDDİASI

ÖYLE EVLENMİŞ OLAMAZLAR İDDİASI

Markle o düğünde, kendisi, Harry ve başpiskopostan başka kimse olmadığını anlattı. İşte bu da çok didiklenen iddialardan biri. Nedenine gelince... İngiltere'de iki kişinin evlenebilmesi için yanlarında evliliği kutsayan bir din görevlisiyle birlikte iki de şahit olması gerekiyor. Yani "sadece üç kişiyle" yasal olarak evlenmek mümkün değil. 

6O ASLINDA PROVA OLMALI

"O ASLINDA PROVA OLMALI"

 Eğer Meghan Markle'ın iddiaları doğruysa, Canterburry Başpiskoposu, yasaları çiğnemekle kalmadı aynı zamanda üç gün sonra da Saint George's Şapeli'nde sahte bir töreni idare etti. İngiliz basınında bu konuyla ilgili haberlere göre e Markle'ın sözünü ettiği 'düğün' aslında üç gün sonraki düğünün provasıydı. 

7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi