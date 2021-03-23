Meghan Markle ve Prens Harry sözlerinden geri adım attı: Doğruyu söylememişler
İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan bir yıl sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kelimenin tam anlamıyla yeri yerinden oynattı Prens Harry ve Meghan Markle. O röportajda kraliyet ailesinin bazı üyelerini daha doğmadan Archie'ye ırkçı yaklaşımlar sergilemekle suçlayan Harry ile Meghan çok konuşulan bir başka iddia daha ortaya atmıştı. O da çiftin düğünüyle ilgiliydi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
O SÖZLER GERÇEK ÇIKMADI
Gösterişli kraliyet düğünü hakkında "o bizim günümüz değildi, gösteriydi" diyen Markle ve Harry, düğünden önce sadece kendileri ve Canterburry Başpiskoposu'nun katıldığı bir törenle evlendiklerini ileri sürmüştü. Fakat çift, resmi bir açıklamayla bu iddialar konusunda geri adım attı. Çiftin sözcüsü çok konuşulan o sözlerle ilgili bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Harry ile Meghan'ın iki nikah değil sadece dünyanın izlediği törenle 19 Mayıs 2018'de resmi olarak evlendiklerini açıkladı.
2
ÜÇ GÜN ÖNCE NİKAHLANDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ
Prens Harry ile Meghan Markle, düğünleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı Winfrey röportjında. Markle tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği gösterişli düğünden üç gün önce gizlice evlendiklerini de söyledi.
3
'SADECE ÜÇÜMÜZ'
Meghan Markle düğünden üç gün önce Harry'ye başpiskoposu aramasını ve kendileri için özen bir seromoni hazırlamasını söylemesini istedi. Bunun üzerine çift kraliyet düğününden üç gün öne Canterbury Başpiskoposu tarafından evlendirildi. Törende hiç konuk yoktu. Markle, Kraliyet düğününü ise "gösteri olarak nitelendirdi ve "o bizim günümüz değildi" diye konuştu. Bu arada geçen haftalarda bu konu masaya yatırılmış ve bunun doğru olmayacağı belirtilmişti.
4
'KRALİYET DÜĞÜNÜ GÖSTERİYDİ'
Winfrey röportajı sırasında Markle, milyonlarca kişinin izlediği St Georges Şapeli'ndeki kraliyet düğününden üç gün önce evlerinin arka bahçesinde evlendiklerini söyleyip "Kraliyet düğünü, dünya için yapılan bir gösteriydi. Biz düğünden üç gün önce Canterburry Piskoposu tarafından evlendirilmiştik" dedi.
5
ÖYLE EVLENMİŞ OLAMAZLAR İDDİASI
Markle o düğünde, kendisi, Harry ve başpiskopostan başka kimse olmadığını anlattı. İşte bu da çok didiklenen iddialardan biri. Nedenine gelince... İngiltere'de iki kişinin evlenebilmesi için yanlarında evliliği kutsayan bir din görevlisiyle birlikte iki de şahit olması gerekiyor. Yani "sadece üç kişiyle" yasal olarak evlenmek mümkün değil.
6
"O ASLINDA PROVA OLMALI"
Eğer Meghan Markle'ın iddiaları doğruysa, Canterburry Başpiskoposu, yasaları çiğnemekle kalmadı aynı zamanda üç gün sonra da Saint George's Şapeli'nde sahte bir töreni idare etti. İngiliz basınında bu konuyla ilgili haberlere göre e Markle'ın sözünü ettiği 'düğün' aslında üç gün sonraki düğünün provasıydı.