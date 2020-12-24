Magazin Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 10:50 | 24 Aralık 2020 - 10:50

Tam babasının oğlu olmuş

Daha doğmadan kime benzeyeceği merak konusu olmuştu. Genel hatlarını annesinden mi yoksa babasından mı alacağı tartışılan minik bebekle ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise saç rengiydi. Sonunda bu da ortaya çıktı.



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