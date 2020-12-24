Tam babasının oğlu olmuş

Daha doğmadan kime benzeyeceği merak konusu olmuştu. Genel hatlarını annesinden mi yoksa babasından mı alacağı tartışılan minik bebekle ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise saç rengiydi. Sonunda bu da ortaya çıktı.
Backgrid UK, Instagram
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Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 aylık oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor'ın tıpkı babası gibi kızıl saçlı olduğu da gözler önüne serildi.
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Geçen yıl İngiltere'den ve kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Hary ve Meghan Markle, hayranlarının merakla beklediği Noel kartlarını yayınladı.
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Markle ve Harry'ye Noel kartı için verdikleri pozda 19 aylık oğulları Archie de eşlik etti. Aile, iki köpekleriyle birlikte objektif karşısına çıktı. Fotoğrafı Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın çektiği belirtildi.
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Farklı bir teknikle filtrelenen fotoğrafta Archie'yle ilgili en çok merak edilen ayrıntı da ortaya çıktı. Minik Archie'nin tıpkı babası gibi kızıl saçlı olduğu görüldü. Noel ve yeni yıl kartını alanlar da sosyal medya sayfalarından teşekkür mesajlarıyla birlikte paylaştı.
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu Archie, 6 Mayıs 2019'da dünyaya geldi. Archie, ailesi İngiltere'de kalsaydı da kurallara göre Prens unvanı taşıyamayacaktı. Anne ve babasının kıdemli kraliyet ailesi üyeliğini bırakmasıyla da ABD'de diğer kuzenlerinden farklı bir hayat sürdürecek.
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Archie dünyaya gelmeden önce fiziksel olarak annesine mi yoksa babasına mı daha çok benzeyeceği merak konusu olmuştu.
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Prens Harry'nin ağabeyi Prens William da eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla birlikte Matt Porteous'un objektfine poz verdi Noel ve yeni yıl kartı için.
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İki kardeşin babaları Prens Charles ile eşi Camilla Parker Bowles'un kart çekimi de İskoçya Birkhall'de bulunan mülklerinin bahçesinde yapıldı.