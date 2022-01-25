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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?

#Masumlar Apartmanı#Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm#Masumlar Apartmanı Mazo

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı. Mazo ve Hikmet arasında geçen sahne ardından "Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?" soruları gündeme geldi. Hikmet'in ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu olduğu ancak hayatını kaybettiği biliniyor.

1/4Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Ömer ölmedi mi Mazo ve Han kardeş mi

Masumlar Apartmanı 55. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. 25 Ocak tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmana Mazo'nun hamleleri damga vurdu. Han ile geçmişten gelen bir hesaplaşması bulunan Mazo'nun Safiye'nin düğününe kadar gelmesi ve Hikmet ile aralarındaki diyaloglar dikkat çekti.

2/4MASUMLAR APARTMANI 55. BÖLÜM ÖZETİ

MASUMLAR APARTMANI 55. BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

3/4Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Ömer ölmedi mi Mazo ve Han kardeş mi

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur. Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

4/4MAZO KİMDİR

MAZO KİMDİR?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisine Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz, 28 Aralık tarihli bölümde ilk kez görüldü. Oğuz'un canlandırdığı Mazo karakterine ilişkin detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

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