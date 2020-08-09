MasterChef'te yürekler ağıza geldi! Yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti

Yarışmacılar bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergiledi. Yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve elini kesti. Parmakları kan içinde olan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.