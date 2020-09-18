MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Tanya'yı ağlattı
GeriMagazin MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Tanya'yı ağlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 10:27 | 

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Tanya'yı ağlattı

'MasterChef Türkiye'nin dün ekrana gelen bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını yetiştiremeyen Tanya'ya "Allah bize sabır versin. Al tabağını ve git" dedi. Tanya bu sözlerden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

'MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

3
Abone Olgoogle-news

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

4AL TABAĞINI VE GİT
Abone Olgoogle-news

"AL TABAĞINI VE GİT"

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.

5
Abone Olgoogle-news

Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.

6
Abone Olgoogle-news

Mehmet Şef'ten Tanya'ya sert tepki: Al tabağını git

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi