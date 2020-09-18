MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Tanya'yı ağlattı

'MasterChef Türkiye'nin dün ekrana gelen bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını yetiştiremeyen Tanya'ya "Allah bize sabır versin. Al tabağını ve git" dedi. Tanya bu sözlerden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
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'MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı.
Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.
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"AL TABAĞINI VE GİT"
Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.
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Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.
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Mehmet Şef'ten Tanya'ya sert tepki: Al tabağını git