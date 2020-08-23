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Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 12:39 | 

MasterChef’te bıçaklar çekildi! 'Beni sırtımdan vurdu'

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 22 Ağustos Cumartesi akşamı 33. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar dün ilk kez dış oyuna gitti ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yemek yaptılar. Ancak kırmızı takımda tatlıyı birlikte yapan Duygu ve Furkan arasında tansiyon yükseldi.

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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kırmızı takımın iki yarışmacısı Duygu ve Furkan arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

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Dünkü oyunda tatlı olarak verilen 'creme brulee'yi Furkan ve Duygu yaptı. Ancak tatlının kıvamının tutmaması sebebiyle şeflerden de tepki gören yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi.

3SEN BİR SUS
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'SEN BİR SUS'

Tatlıyı yaptıkları sırada Danilo Şef'e kıvam konusunda soru soran ikiliden Furkan Yalçın, Duygu'ya verdiği tepkilerle herkesi şaşırttı.

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Danilo Şef'in dediğini yapamayan Furkan ekip arkadaşı Duygu'nun Şef'in sözlerini hatırlatması üzerine "Sen bir sus ya" diyerek şoke etti.

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Duygu ise açıklamasında Furkan için "saygısız" dedi. Furkan'da gördüğüm şey inanılmaz agresif. Eleştiriyi kabul etmiyor. Tepkileri çok saygısızca oluyor. Danilo Şef bize kıvamı söyledi. Ama günün sonunda çok cıvık bir tatlımız vardı. Bunu da Furkan yaptı. Furkan, Danilo Şef "bu nasıl tatlı çorba gibi" deyince de Şef'e "Bunu siz söylediniz" dedi.

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Ben de bunu duyunca 'hayır Danilo şef öyle demedi' deyince bana çirkin bir tavır gösterdi. 'Kes sesini' diyerek saygısızca bir tepki. Pastacılık disiplin ister, saygı ister. Ben çok üzüldüm hep Furkan kendi doğrularına gidiyor. Çok kızgınım çok muhattap olacağımı düşünmüyorum umarım farklı takımlarda olur çarpışırız" diyerek tepki gösterdi.

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FURKAN ÖZÜR DİLEDİ Furkan ise bu açıklamalara yanıt olarak "Bir başarıyı elde ettiğimde ben bunu birlikte yaptım diyor. Ama başarısız olunca sorumluluk almıyor. Ben creme brulee'nün bir tek lezzetini savunuyorum kıvamını savunmuyorum. Ben saygısızlık yapmak istemedim yaptıysam da özür dilerim. Duygu sorumluluk almıyor" dedi.

8BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SERHATIN
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SERHAT'IN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin 'yaratıcılık' oyunu olarak adlandırdıkları menüleri hazırlayan yarışmacılar zaman zaman stresli anlar yaşadı.

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6 yarışmacının mücadele ettiği bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat kazandı ve Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi.

10AYYÜCE VE DUYGU ARASINDA GERGİNLİK
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AYYÜCE VE DUYGU ARASINDA GERGİNLİK

Takım oylaması yapan yarışmacılar elemeye çıkacak ikinci ismi belirlemek için oy kullandı. Toplu oylarda Uğur ve Duygu 5'er oy aldı. Son sözü söyleyen takım kaptanı Ayyüce, eleme potasına girecek ikinci ismi de Duygu olarak belirledi.

11BENİ SIRTIMDAN VURDU
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BENİ SIRTIMDAN VURDU

Ayyüce'nin kararının ardından ilk günden bu yana birbirlerine çok yakın olan iki yarışmacı arasında gerilim yaşandı. Arkadaşı tarafından eleme potasına gönderilen Duygu, “Biz birbirimize söz vermiştik, 'her zaman omuz omuza yarışacağız' diye ama o potaya beni soktu. Bu bana göre omuz omuza yarışmak değil sırtından vurmaktır. Bundan sonra Ayyüce benim hiçbir şeyim değil” ifadelerini kullandı.

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