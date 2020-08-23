MasterChef’te bıçaklar çekildi! 'Beni sırtımdan vurdu'

Duygu ise açıklamasında Furkan için "saygısız" dedi. Furkan'da gördüğüm şey inanılmaz agresif. Eleştiriyi kabul etmiyor. Tepkileri çok saygısızca oluyor. Danilo Şef bize kıvamı söyledi. Ama günün sonunda çok cıvık bir tatlımız vardı. Bunu da Furkan yaptı. Furkan, Danilo Şef "bu nasıl tatlı çorba gibi" deyince de Şef'e "Bunu siz söylediniz" dedi.