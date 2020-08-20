MasterChef Esra'dan sitem: Günah keçisi ben oldum!

Takım oylamasında çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Yarışmanın başarılı isimlerinden Esra eleme potasına giden ikinci isim oldu. Aday gösterilen Esra, ‘bu duruma çok şaşırdım. Ben ortadaydım ana yemeğe yardım ettim, birinci olan tabaktaydım ama günah keçisi ben seçildim ona da bir anlam veremedim. Herkesin kararına saygı duydum’ sözleriyle arkadaşlarına sitem etti.