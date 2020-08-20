MasterChef Esra'dan sitem: Günah keçisi ben oldum!
MasterChef 2020’de mavi ve kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Yarışmacılar 40 dakikada kendi menülerini hazırladı. Oyunun kazananı şeflerin kararıyla kırmızı takım oldu. İşte MasterChef’te öne çıkanlar…
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16 kişilik ana kadro seçimlerinin tamamlandığı 'MasterChef Türkiye 2020’de heyecan sürüyor. Dün yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım ikinci kez karşı karşıya geldi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yarışmada mutlu sona ulaşan kırmızı takım oldu.
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Jüri üyeleri yarışmacılardan 40 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. İki takım da verilen sürede yemeklerini bitirdi. Mutfakta düzenli bir şekilde çalışan iki takımı da Mehmet şef tebrik etti. Verilen tabaklardan da memnun kaldığını belirten Mehmet şef, ‘Biz sevmesini de biliriz, kızmasını da’ ifadelerini kullandı.
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KAZANAN KIRMIZI TAKIM
Stresli geçen yarışın sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takımı şeflerin kararı belirledi. Diğer takma göre daha başarılı yemek yapan kırmızı takım 3-2’lik skorla dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ÖZGÜL’ÜN
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Somer şefin hazırladığı özel soslarla hazırlanmış çiçek dolmasını 40 dakikada yapmaya çalışan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı.
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8 yarışmacının mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapan Özgül oldu ve mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim oldu.
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ELEME POTASINA GİREN İKİ ADAY BELLİ OLDU
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, eleme potasına Eray’ı yolladı. Bugünkü performansa dayalı karar aldığını belirten Özgül, ilk ismi Eray olarak belirledi.
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Takım oylamasında çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Yarışmanın başarılı isimlerinden Esra eleme potasına giden ikinci isim oldu. Aday gösterilen Esra, ‘bu duruma çok şaşırdım. Ben ortadaydım ana yemeğe yardım ettim, birinci olan tabaktaydım ama günah keçisi ben seçildim ona da bir anlam veremedim. Herkesin kararına saygı duydum’ sözleriyle arkadaşlarına sitem etti.
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MAVİ VE KIRMIZI TAKIM ADAYLARI BELLİ
İkinci yarışlar sonucu mavi takımdan Eray ve Esra aday olurken kırmızı takımdan da Sedat ve Celal eleme potasındaki yerini aldı.