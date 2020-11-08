Mahalleli isyan etti! Haftanın 3 günü 200 kişilik parti

Rüzgar Çetin, Aslan Gülman, Berk Suyabatmaz, Yasemin Taciroğlu ve sevgilisi Caner Karaloğlu gecede eğlenen ünlü isimler arasındaydı. Çıkışta birçok kişiye ceza kesilmişti. Ali Cem Resne uyarı ve cezayı umursamadı!4 katlı lüks villasında yine 200 kişiyle eğlendi. Pandemi nedeniyle getirilen kurallar bir kez daha hiçe sayıldı.Bu arada yabancı uyruklu modellerin çokluğu dikkat çekti. Mahalle sakinleri polisi aradı. Balkonlara çıkıp kameralara şöyle bağırdılar:Haftanın 3 günü sabaha kadar eğleniyorlar. Müziği sonuna kadar açıyorlar, bizde uyku kalmadı.