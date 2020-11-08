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Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 09:20 | 

Mahalleli isyan etti! Haftanın 3 günü 200 kişilik parti

İş insanı Ali Cem Resne, 2 hafta önce Rumelihisarı’ndaki villasında 200 kişilik parti vermişti. Sabah 07.00’ye kadar süren, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiyi polis basmıştı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Rüzgar Çetin, Aslan Gülman, Berk Suyabatmaz, Yasemin Taciroğlu ve sevgilisi Caner Karaloğlu gecede eğlenen ünlü isimler arasındaydı.

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Çıkışta birçok kişiye ceza kesilmişti. Ali Cem Resne uyarı ve cezayı umursamadı!

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4 katlı lüks villasında yine 200 kişiyle eğlendi. Pandemi nedeniyle getirilen kurallar bir kez daha hiçe sayıldı.

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Bu arada yabancı uyruklu modellerin çokluğu dikkat çekti. Mahalle sakinleri polisi aradı. Balkonlara çıkıp kameralara şöyle bağırdılar:

5Uyku kalmadı
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'Uyku kalmadı'

"Haftanın 3 günü sabaha kadar eğleniyorlar. Müziği sonuna kadar açıyorlar, bizde uyku kalmadı."

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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