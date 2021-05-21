Lady Gaga en büyük travmasını anlattı: 19 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kaldım

YAPIMCININ ADINI VERMEDİ Lady Gaga, kendisine tecavüz eden yapımcının adını vermedi. Buna gerekçe olarak da onunla bir daha karşılaşmak istememesini gösterdi. Ünlü şarkıcı o dönemde neler hissettiğini de şu cümlelerle anlattı: " Önceleri acı hissettim ama sonra uyuştum. Ardından haftalarca kendimi hasta hissettim. Aylar boyunca bir stüdyonun içinde kilitli tutularak istismara uğradım."