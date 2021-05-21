Lady Gaga en büyük travmasını anlattı: 19 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kaldım
Müzik dünyasının kendine özgü yıldızı, hayatının en büyük travmasını ilk kez bu kadar ayrıntılı bir biçimde anlattı: 19 yaşındayken tecavüze uğradım ve hamile kaldım!
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1
HAYATININ EN BÜYÜK TRAVMASI
Son olarak çok sevdiği köpeklerinin kaçırılmasıyla üzüntülü günler geçiren Lady Gaga, gençlik yıllarında yaşadığı en büyük travmayı anlattı.
2
TECAVÜZE UĞRAYIP HAMİLE KALMIŞ
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 35 yaşındaki şarkıcı, gençlik yıllarında bir yapımcının tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını anlattı.
3
PROGRAMDA ANLATTI
Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in birlikte hazırladığı ve ruh sağlığı üzerine odaklanan The Me You Can't See (Görmediğin Ben) adlı programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken bir yapımcının tecavüzüne uğradıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
4
EVİNİN YOLUNDA TERK EDİP GİTTİ
Ünlü şarkıcı, söz konusu yapımcının kendisine tecavüz etmesinden sonra hamile kaldığını anlattı. Şarkıcı, hamileliği sırasında sürekli hasta hissettiği ve istifra ettiği için yapımcının kendisine hamile olduğu halde evine giden yolda bıraktığını anlattı.
5
'KARİYERİMİ YAKACAKLARDI'
Henüz 19 yaşındayken, müzik sektöründeki ilk dönemlerinde bir yapımcının kendisinden üzerindeki giysileri çıkarmasını söylediğini anlattı Lady Gaga. Sonra da şöyle konuştu: "Ona 'hayır' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Bütün müzik kariyerimi " yakacaklardı." Ama onlar bana aynı şeyleri sormayı bırakmadılar. "
6
YAPIMCININ ADINI VERMEDİ
Lady Gaga, kendisine tecavüz eden yapımcının adını vermedi. Buna gerekçe olarak da onunla bir daha karşılaşmak istememesini gösterdi. Ünlü şarkıcı o dönemde neler hissettiğini de şu cümlelerle anlattı: " Önceleri acı hissettim ama sonra uyuştum. Ardından haftalarca kendimi hasta hissettim. Aylar boyunca bir stüdyonun içinde kilitli tutularak istismara uğradım."
7
ETKİLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI
Lady Gaga, doktorun kendisine bir psikiyatra gitmesini önerdiğini anlattı. Ünlü şarkıcı uzun süre travma sonrası stres bozukluğu sorunu yaşadığını sözlerine ekledi. Lady Gaga, bu travmanının etkilerinin hayatının sonraki yıllarında da peşini bırakmadığını sözlerine ekledi.