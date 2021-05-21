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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA
Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 14:37 | 

Lady Gaga en büyük travmasını anlattı: 19 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kaldım

Müzik dünyasının kendine özgü yıldızı, hayatının en büyük travmasını ilk kez bu kadar ayrıntılı bir biçimde anlattı: 19 yaşındayken tecavüze uğradım ve hamile kaldım!

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1 HAYATININ EN BÜYÜK TRAVMASI

HAYATININ EN BÜYÜK TRAVMASI

Son olarak çok sevdiği köpeklerinin kaçırılmasıyla üzüntülü günler geçiren Lady Gaga, gençlik yıllarında yaşadığı en büyük travmayı anlattı.

2TECAVÜZE UĞRAYIP HAMİLE KALMIŞ

TECAVÜZE UĞRAYIP HAMİLE KALMIŞ

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 35 yaşındaki şarkıcı, gençlik yıllarında bir yapımcının tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını anlattı.

3PROGRAMDA ANLATTI

PROGRAMDA ANLATTI

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in birlikte hazırladığı ve ruh sağlığı üzerine odaklanan The Me You Can't See (Görmediğin Ben) adlı programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken bir yapımcının tecavüzüne uğradıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

4EVİNİN YOLUNDA TERK EDİP GİTTİ

EVİNİN YOLUNDA TERK EDİP GİTTİ

Ünlü şarkıcı, söz konusu yapımcının kendisine tecavüz etmesinden sonra hamile kaldığını anlattı. Şarkıcı, hamileliği sırasında sürekli hasta hissettiği ve istifra ettiği için yapımcının kendisine hamile olduğu halde evine giden yolda bıraktığını anlattı.

5KARİYERİMİ YAKACAKLARDI

'KARİYERİMİ YAKACAKLARDI'

Henüz 19 yaşındayken, müzik sektöründeki ilk dönemlerinde bir yapımcının kendisinden üzerindeki giysileri çıkarmasını söylediğini anlattı Lady Gaga. Sonra da şöyle konuştu: "Ona 'hayır' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Bütün müzik kariyerimi " yakacaklardı." Ama onlar bana aynı şeyleri sormayı bırakmadılar. "

6YAPIMCININ ADINI VERMEDİ

YAPIMCININ ADINI VERMEDİ

Lady Gaga, kendisine tecavüz eden yapımcının adını vermedi. Buna gerekçe olarak da onunla bir daha karşılaşmak istememesini gösterdi. Ünlü şarkıcı o dönemde neler hissettiğini de şu cümlelerle anlattı: " Önceleri acı hissettim ama sonra uyuştum. Ardından haftalarca kendimi hasta hissettim. Aylar boyunca bir stüdyonun içinde kilitli tutularak istismara uğradım."

7ETKİLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

ETKİLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Lady Gaga, doktorun kendisine bir psikiyatra gitmesini önerdiğini anlattı. Ünlü şarkıcı uzun süre travma sonrası stres bozukluğu sorunu yaşadığını sözlerine ekledi. Lady Gaga, bu travmanının etkilerinin hayatının sonraki yıllarında da peşini bırakmadığını sözlerine ekledi.

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