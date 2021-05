Lady Gaga en büyük travmasını anlattı: 19 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kaldım

PROGRAMDA ANLATTI Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in birlikte hazırladığı ve ruh sağlığı üzerine odaklanan The Me You Can't See (Görmediğin Ben) adlı programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken bir yapımcının tecavüzüne uğradıktan sonra yaşadıklarını anlattı.