Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı

Prens Charles’ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü. Prens’in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu. Prens Charles’ın annesi Kraliçe 2’inci Elizabeth’i son gördüğünde babasının yanlarında olmadığı da ifade edildi.