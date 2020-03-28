Kraliçe Elizabeth de corona virüse mi yakalandı?

Dün gece de sosyal medyada bazı hesaplarda Kraliçe'nin corona virüs testinin de pozitif çıktığı idida edildi. Ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmadı. Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi. 93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'na sosyal izolasyona çekildi.