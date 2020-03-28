Kraliçe Elizabeth de corona virüse mi yakalandı?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de corona virüs testinin pozitif çıktığı iddiaları dün gece gündemin ilk sıralarına yerleşti.
SPLASH NEWS
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Taht sıralamasında Kraliçe'nin hemen ardından gelen oğlu Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson'ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından bütün gözler 9 Mart'ta oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturan Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi. Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.Onun da testi pozitif çıkınca Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili kaygılar biraz daha arttı.
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Dün gece de sosyal medyada bazı hesaplarda Kraliçe'nin corona virüs testinin de pozitif çıktığı idida edildi. Ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmadı. Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi. 93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'na sosyal izolasyona çekildi.