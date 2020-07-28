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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 13:27,

Korona kostümünü çıkardı, bikini giydi

Geçen hafta havalimanında koronavirüsten korunmak için giydiği mavi tulum, maske, gözlük ve eldivenlerle görüntülenen yıldız bu kez sarı bikinisiyle objektiflere takıldı.

Backgrid USA

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1KORUYUCU KIYAFETTEN BİKİNİYE
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KORUYUCU KIYAFETTEN BİKİNİYE

Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan oyuncu, sunucu ve model Blanca Blanco, geçtiğimiz gün Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmişti.

2TEPEDEN TIRNAĞA ÖNLEM
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TEPEDEN TIRNAĞA ÖNLEM

Seyahat sırasında virüse yakalanmak istemeyen 39 yaşındaki Blanco, mavi bir tulum, koruyucu gözlük, eldiven ve maske taktı.

3İKİ TANE MASKE
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İKİ TANE MASKE

Hatta havalimanının dışında bir maske içeri girdikten sonra da başka bir maske kullandı.

4 BU KEZ FARKLI GÖRÜNTÜLENDİ
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BU KEZ FARKLI GÖRÜNTÜLENDİ

Blanco, önceki gün de korona korkusundan uzak bir şekilde objektiflere takıldı.

5SARI BİKİNİ
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SARI BİKİNİ

Blanca Blanco bir gün sonra ise bir havuz başında sarı bikinisiyle objektiflere takıldı.

6BU KEZ GÜNEŞTEN KORUNDU
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BU KEZ GÜNEŞTEN KORUNDU

Yıldız, güneşten korunmak için gözlük ve geniş kenarlı şapka takmayı da ihmal etmedi.

7İLGİNÇ TASARIM
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İLGİNÇ TASARIM

Blanca Blanco'nun bikinisinin ilginç modeli de dikkatlerden kaçmadı.

8HAVUZUN KEYFİNİ ÇIKARDI
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HAVUZUN KEYFİNİ ÇIKARDI

Blanco, gün boyu hem güneşin hem de havuzun keyfini çıkardı.

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