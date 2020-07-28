Korona kostümünü çıkardı, bikini giydi

Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan oyuncu, sunucu ve model Blanca Blanco, geçtiğimiz gün Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmişti.Seyahat sırasında virüse yakalanmak istemeyen 39 yaşındaki Blanco, mavi bir tulum, koruyucu gözlük, eldiven ve maske taktı.Hatta havalimanının dışında bir maske içeri girdikten sonra da başka bir maske kullandı.Blanco, önceki gün de korona korkusundan uzak bir şekilde objektiflere takıldı.Blanca Blanco bir gün sonra ise bir havuz başında sarı bikinisiyle objektiflere takıldı.Yıldız, güneşten korunmak için gözlük ve geniş kenarlı şapka takmayı da ihmal etmedi.Blanca Blanco'nun bikinisinin ilginç modeli de dikkatlerden kaçmadı.Blanco, gün boyu hem güneşin hem de havuzun keyfini çıkardı.