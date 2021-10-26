Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranları 2021

1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de bugünden itibaren yüzde 1.34’e düşürülecek. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34’e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.