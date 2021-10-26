Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranları 2021
Kamu bankaları faiz oranlarında indirim yaptı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre indirim yapıldığı belirtildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirim başlayacak. Gayrimenkul sektörünü etkileyecek olan konut faiz indirimi ile taksit ödemeleri de yeniden hesaplanacak. Peki, Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranları hakkında ayrıntılar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz oranları değişti. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.
2
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Konut kredileri faiz oranlarında ise bugünden (26 Ekim) itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.
3
1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de bugünden itibaren yüzde 1.34’e düşürülecek. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34’e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.
4
FARK 35 BİN 880 LİRA
500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çekildiğinde eski faiz olan yüzde 1.37 ile aylık ödemesi 8513 lira, toplam ödemesi de 1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu.
Yeni düzenleme ile yukarıdaki örnekle aynı şekilde kredi kullanıldığında aylık ödeme 8214 liraya düşerken toplam ödeme de 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 aylık kredide aradaki fark 35 bin 880 lira oluyor.
5
TİCARİ KREDİ ORTALAMA FAİZİ YÜZDE 20.17
Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Geçen hafta da 200 baz puan daha indirerek yüzde 16’ya çekti. Merkez Bankası bankaların verdiği kredi faizlerinin ağırlıklı ortalama faizini yayınlıyor. Buna göre 30 Temmuz tarihinde yüzde 21.25 olan ticari kredilerde ortalama faiz, 27 Ağustos tarihinde yüzde 20.72, 24 Eylül’de yüzde 21.20, 1 Ekim’de yüzde 20.95, 8 Ekim tarihinde yüzde 21.01 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 20.17 oldu. Merkez Bankası son PPK kararı sonrasında yapılan açıklamada, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır” demişti.
6
Yine bankaların verdiği kredilerin ortalama faizine göre konut kredileri 30 Temmuz tarihinde yüzde 17.94’tü. 27 Ağustos’ta yüzde 17.80, 24 Eylül’de yüzde 17.91, 1 Ekim’de yüzde 17.83, 8 Ekim tarihinde yüzde 17.89 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 17.90 oldu. Üç kamu bankasının yaptığı indirimin etkileri ise ilerleyen haftalarda görülebilecek.