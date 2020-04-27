Kızıyla yarışıyor: Eski giysilerini annesine mi veriyor?

BENZERLİK GÖZDEN KAÇMIYOR Sık sık mercek altına alınan 65 yaşındaki Carole Middleton bu konuda, kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonu haline dönüşen kızı Kate ile kıyaslanır hale geldi. Doğrusu anne ile kızının stil konusundaki zevklerinin benzerliği gözden kaçacak türden değil. Hatta bir dönem İngiliz dedikodu basınında Kate'in bazı kıyafetlerini annesiyle paylaştığı iddiaları da ortaya atıldı. Bu iddia gerçek mi değil mi kesin olarak bilinmiyor. Fakat anne Carole Middleton ile kızı Kate'in giyim konusunda benzer zevkleri paylaştıkları ortada. İşte "Carole kızı Kate ile yarışıyor" dedirten o benzerlikler.