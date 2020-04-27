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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 14:28,

Kızıyla yarışıyor: Eski giysilerini annesine mi veriyor?

Herkes onu da kızı sayesinde tanıdı aslında. Eski bir hava yolları hostesi olan Carole Middleton halktan bir aileden geliyordu. Servetini de kocasıyla birlikte çalışarak kazanmıştı. Ama onun ayrıcalığı büyük kızından kaynaklanıyordu. Gözünün bebeği gibi bakıp büyüttüğü kızı Kate, ülkenin gözde prensi William'ın gönlünü çelmişti. Sonunda Kate ile William evlendi, Carole, eşi Michael ve diğer iki çocuğu Pippa ve James de basının ve halkın ilgi odağı haline geldi. Sadece hayatı değil giyim kuşamı da.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS, AP, BACKGRID USA

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1BENZERLİK GÖZDEN KAÇMIYOR

BENZERLİK GÖZDEN KAÇMIYOR

Sık sık mercek altına alınan 65 yaşındaki Carole Middleton bu konuda, kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonu haline dönüşen kızı Kate ile kıyaslanır hale geldi. Doğrusu anne ile kızının stil konusundaki zevklerinin benzerliği gözden kaçacak türden değil. Hatta bir dönem İngiliz dedikodu basınında Kate'in bazı kıyafetlerini annesiyle paylaştığı iddiaları da ortaya atıldı. Bu iddia gerçek mi değil mi kesin olarak bilinmiyor. Fakat anne Carole Middleton ile kızı Kate'in giyim konusunda benzer zevkleri paylaştıkları ortada. İşte "Carole kızı Kate ile yarışıyor" dedirten o benzerlikler.

2SADECE RENK DEĞİL TARZ DA BENZER

SADECE RENK DEĞİL TARZ DA BENZER

Carole Middleton eşi Michael ve diğer kızı Pippa ile katıldığı bir etkinlikte bu yazlık kıyafeti giydi.

3TARZI DA BENZİYOR

TARZI DA BENZİYOR

İşte o beyaz elbise, Kate Middleton'ın çıktığı bir yurt dışı gezide giydiği kıyafete çok benziyordu.

4HERKESİN BİR SİYAH ELBİSESİ OLMALI

HERKESİN BİR SİYAH ELBİSESİ OLMALI

Anne Carole bir gece davetinde bu yarı şeffaf dantelli elbiseyi giydi.

5KATE DE DANTEL SEVİYOR

KATE DE DANTEL SEVİYOR

O siyah elbise kızı Kate'in sık sık tercih ettiği tasarıma gerçekten çok benziyor.

6İŞTE O KIRMIZI MANTO

İŞTE O KIRMIZI MANTO

İşte bu görüntü "Kate bazı giysilerini annesine veriyor" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

7AYNISI MI YOKSA O PALTO MU

AYNISI MI YOKSA O PALTO MU?

Çünkü o kırmızı mantoyu daha önce Kate giymişti.

8BU ELBİSE TANIDIK

BU ELBİSE TANIDIK

Carole Middleton, küçük torunu Louis'nin vaftizine bu elbiseyle katıldı. Dikkatli gözler ise o ayrıntıyı kaçırmadı.

9DÜĞÜN KIYAFETİ

DÜĞÜN KIYAFETİ

Elbisenin farklı renkli bir modelini Kate Middleton, kardeşi Pippa'nın düğününde giymişti. İki elbisenin renklerinin yanı sıra bazı küçük detayları farklıydı ama temelde ikisi de aynı tarzdı.

10RENK FARKI

RENK FARKI

Carole Middleton'ın bu kıyafeti de kızının daha önce giydiği bir elbiseyi hatırlattı.

11KIRMIZISI KATEİN

KIRMIZISI KATE'İN

Kate Middleton, Kanada gezisinde o mavi elbisenin kırmızısını giymişti. Ufak tefek farklı olsa da iki elbisenin tarzları birbirinin aynı.

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