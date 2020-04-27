Kızıyla yarışıyor: Eski giysilerini annesine mi veriyor?
Herkes onu da kızı sayesinde tanıdı aslında. Eski bir hava yolları hostesi olan Carole Middleton halktan bir aileden geliyordu. Servetini de kocasıyla birlikte çalışarak kazanmıştı. Ama onun ayrıcalığı büyük kızından kaynaklanıyordu. Gözünün bebeği gibi bakıp büyüttüğü kızı Kate, ülkenin gözde prensi William'ın gönlünü çelmişti. Sonunda Kate ile William evlendi, Carole, eşi Michael ve diğer iki çocuğu Pippa ve James de basının ve halkın ilgi odağı haline geldi. Sadece hayatı değil giyim kuşamı da.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS, AP, BACKGRID USA
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1
BENZERLİK GÖZDEN KAÇMIYOR
Sık sık mercek altına alınan 65 yaşındaki Carole Middleton bu konuda, kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonu haline dönüşen kızı Kate ile kıyaslanır hale geldi. Doğrusu anne ile kızının stil konusundaki zevklerinin benzerliği gözden kaçacak türden değil. Hatta bir dönem İngiliz dedikodu basınında Kate'in bazı kıyafetlerini annesiyle paylaştığı iddiaları da ortaya atıldı. Bu iddia gerçek mi değil mi kesin olarak bilinmiyor. Fakat anne Carole Middleton ile kızı Kate'in giyim konusunda benzer zevkleri paylaştıkları ortada. İşte "Carole kızı Kate ile yarışıyor" dedirten o benzerlikler.
2
SADECE RENK DEĞİL TARZ DA BENZER
Carole Middleton eşi Michael ve diğer kızı Pippa ile katıldığı bir etkinlikte bu yazlık kıyafeti giydi.
3
TARZI DA BENZİYOR
İşte o beyaz elbise, Kate Middleton'ın çıktığı bir yurt dışı gezide giydiği kıyafete çok benziyordu.
4
HERKESİN BİR SİYAH ELBİSESİ OLMALI
Anne Carole bir gece davetinde bu yarı şeffaf dantelli elbiseyi giydi.
5
KATE DE DANTEL SEVİYOR
O siyah elbise kızı Kate'in sık sık tercih ettiği tasarıma gerçekten çok benziyor.
6
İŞTE O KIRMIZI MANTO
İşte bu görüntü "Kate bazı giysilerini annesine veriyor" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.
7
AYNISI MI YOKSA O PALTO MU?
Çünkü o kırmızı mantoyu daha önce Kate giymişti.
8
BU ELBİSE TANIDIK
Carole Middleton, küçük torunu Louis'nin vaftizine bu elbiseyle katıldı. Dikkatli gözler ise o ayrıntıyı kaçırmadı.
9
DÜĞÜN KIYAFETİ
Elbisenin farklı renkli bir modelini Kate Middleton, kardeşi Pippa'nın düğününde giymişti. İki elbisenin renklerinin yanı sıra bazı küçük detayları farklıydı ama temelde ikisi de aynı tarzdı.
10
RENK FARKI
Carole Middleton'ın bu kıyafeti de kızının daha önce giydiği bir elbiseyi hatırlattı.
11
KIRMIZISI KATE'İN
Kate Middleton, Kanada gezisinde o mavi elbisenin kırmızısını giymişti. Ufak tefek farklı olsa da iki elbisenin tarzları birbirinin aynı.