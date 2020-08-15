MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKıvanç Tatlıtuğ'un reklam ücreti dudak uçuklattı
GeriMagazin Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam ücreti dudak uçuklattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 11:42,

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam ücreti dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ, 10 yıldır yüzü olduğu giyim markasının yeni sezonu için kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncunun son reklam filminden 1 milyon euro kazandığı iddia edildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor. Yakışıklı oyuncu, aldığı ücretleri de katlamaya devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Ünlü bir giyim markasının yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti.

310 NUMARA KAZANÇ
Abone Olgoogle-news

10 NUMARA KAZANÇ

10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. Tatlıtuğ, iddialara göre 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı.

4
Abone Olgoogle-news

Geçen yıl, 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi