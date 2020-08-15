Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam ücreti dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor. Yakışıklı oyuncu, aldığı ücretleri de katlamaya devam ediyor.Ünlü bir giyim markasının yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. Tatlıtuğ, iddialara göre 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.