Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy balıkta!

Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...
2
Abone Ol
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.
3
Abone Ol
Yine ayrıldılar
Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak kısa süre sonra yine barışmışlardı.
4
Abone Ol
Karantina sürecini birlikte geçiren çift, yazın yine kıskançlık kavgasıyla gündeme gelmiş, sonrasında da mutluluk pozları vermişti. Duyduğuma göre çift, 8 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde bir kez daha nokta koymuş. Sık sık kavga ettikleri için ilişkiyi dostça bitirme kararı alan ikili, bu kez kesin konuşuyormuş. Ancak ben yine de emin değilim. Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkabilirler...
5
Abone Ol
Rota bu kez Kuzey Ege
Cemiyetin seyahat tutkunu çifti Şebnem-Celal Çapa, pandemi nedeniyle yurtdışı gezilerine ara vermek zorunda kaldı. Çift şimdilerde yurtiçini geziyor.Yazın Güney Ege sahillerini dolaşan Çapa çifti, son olarak rotayı Kuzey Ege’ye çevirdi. Gezide onlara kızları Ceylan Çapa ile Zeynep-Osman Çarmıklı çifti de eşlik ediyor.Kazdağları’nı ve UNESCO korumasındaki Adatepe Köyü’nü gezen dostlar, sonrasında Alaçatı’ya giderek Şebnem Hanım’ın kardeşi Çiğdem Kayalı Kaya ile bir araya geldi. Oradan Urla’ya devam eden seyahat tutkunlarının bir sonraki rotası bakalım neresi olacak...
6
Abone Ol
Evliliğe ilk adım
İş dünyasının ünlü ismi Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni, Serpil-Halidun Orakçıoğlu’nun kızları Hüsna Orakçıoğlu, aile arasında yapılan bir törenle Oğuz Engin’le nişanlandı. Kozmetik devi Engin Grup’un yönetim kurulu başkanı Musa Engin’in oğlu olan Oğuz Engin’le 1 yıldır birlikte olan Hüsna Orakçıoğlu, avukatlık yapıyor. Damat bey ise aile şirketinin çevreci yatırımı Futurapet’in genel müdürü. Pandemi nedeniyle küçük bir kutlamayla yetinen çift, gelecek yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor. Ben de çifti kutluyor ve Allah tamamına erdirsin diyorum...