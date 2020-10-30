Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy balıkta!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.