MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy balıkta!
GeriMagazin Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy balıkta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 07:00 | 

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy balıkta!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün Bodrum’a balık avlamaya gitti. Birkaç gün Bodrum’da kalacak olan ikili, tekneyle dolaşarak balık tutacak.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...

2
Abone Olgoogle-news

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.

3Yine ayrıldılar
Abone Olgoogle-news

Yine ayrıldılar

Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak kısa süre sonra yine barışmışlardı.

4
Abone Olgoogle-news

Karantina sürecini birlikte geçiren çift, yazın yine kıskançlık kavgasıyla gündeme gelmiş, sonrasında da mutluluk pozları vermişti. Duyduğuma göre çift, 8 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde bir kez daha nokta koymuş. Sık sık kavga ettikleri için ilişkiyi dostça bitirme kararı alan ikili, bu kez kesin konuşuyormuş. Ancak ben yine de emin değilim. Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkabilirler...

5Rota bu kez Kuzey Ege
Abone Olgoogle-news

Rota bu kez Kuzey Ege

Cemiyetin seyahat tutkunu çifti Şebnem-Celal Çapa, pandemi nedeniyle yurtdışı gezilerine ara vermek zorunda kaldı. Çift şimdilerde yurtiçini geziyor.Yazın Güney Ege sahillerini dolaşan Çapa çifti, son olarak rotayı Kuzey Ege’ye çevirdi. Gezide onlara kızları Ceylan Çapa ile Zeynep-Osman Çarmıklı çifti de eşlik ediyor.Kazdağları’nı ve UNESCO korumasındaki Adatepe Köyü’nü gezen dostlar, sonrasında Alaçatı’ya giderek Şebnem Hanım’ın kardeşi Çiğdem Kayalı Kaya ile bir araya geldi. Oradan Urla’ya devam eden seyahat tutkunlarının bir sonraki rotası bakalım neresi olacak...

6Evliliğe ilk adım
Abone Olgoogle-news

Evliliğe ilk adım

İş dünyasının ünlü ismi Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni, Serpil-Halidun Orakçıoğlu’nun kızları Hüsna Orakçıoğlu, aile arasında yapılan bir törenle Oğuz Engin’le nişanlandı. Kozmetik devi Engin Grup’un yönetim kurulu başkanı Musa Engin’in oğlu olan Oğuz Engin’le 1 yıldır birlikte olan Hüsna Orakçıoğlu, avukatlık yapıyor. Damat bey ise aile şirketinin çevreci yatırımı Futurapet’in genel müdürü. Pandemi nedeniyle küçük bir kutlamayla yetinen çift, gelecek yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor. Ben de çifti kutluyor ve Allah tamamına erdirsin diyorum...

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi