Kim'in yatak odası kasetleri değil, onun zekası: Bir milyar dolarlık servetin ardındaki sır

KIZ KARDEŞLERİN EN SESSİZİ Herkes Kardashian- Jenner ailesini şöhrete ve toplamda 1 milyar dolarlık servete kavuşturan kişinin Kim Kardashian olduğunu düşünse de gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. En azından ilk adamı atan ve sadece üyelerini değil onların hayatına girenleri de şöhrete ve servete karıştıran kişi tek başına Kim Kardashian değil. Cathy Griffin ve Dylan Howard'ın kaleme aldığı Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitabın ileri sürdüğüne göre ailenin bugünkü durumuna ulaşması için ilk adımı atan kişi Kourtney Kardashian. Yani Kris Jenner'ın Robert Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü ve kız kardeşlerin en sessizi.