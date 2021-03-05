Kim'in yatak odası kasetleri değil, onun zekası: Bir milyar dolarlık servetin ardındaki sır
Gösteri dünyasının en ünlü simalarını barındıran bir aile Kardashian- Jenner ailesi... Yaklaşık 20 yıldır ekranda olan ve aile üyelerine dudak uçuklatan bir servet kazandıran program, yakında son bölümüyle ekrana veda edecek.
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KIZ KARDEŞLERİN EN SESSİZİ
Herkes Kardashian- Jenner ailesini şöhrete ve toplamda 1 milyar dolarlık servete kavuşturan kişinin Kim Kardashian olduğunu düşünse de gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. En azından ilk adamı atan ve sadece üyelerini değil onların hayatına girenleri de şöhrete ve servete karıştıran kişi tek başına Kim Kardashian değil. Cathy Griffin ve Dylan Howard'ın kaleme aldığı Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitabın ileri sürdüğüne göre ailenin bugünkü durumuna ulaşması için ilk adımı atan kişi Kourtney Kardashian. Yani Kris Jenner'ın Robert Kardashian ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü ve kız kardeşlerin en sessizi.
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TEMELLERİNİ O ATTI
Keeping Up With The Kardashians'ın en popüler olduğu dönemlerde, ailenin bu kadar tanınmasının ve merak uyandırmasının en önemli nedeninin Kim Kardashian ve hatta onun basına da sızan yatak odası kasedi olduğu konuşuluyordu. Elbette ailenin popülaritesinde bunun da hatırı sayılır etkisi var. Ama Kardashian- Jenner ailesini bugünlere taşıyan reality şovun temelleri Kourtney Kardashian tarafından atıldı.
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YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kitaba göre bunu sağlayan da Kourtney Kardashian'ın kamera karşısına geçtiği Filthy Rich: Cattle Drive adlı reality şov. Kourtney Kardashian, bu şovda yapımcı Brady Connell'ın da dikkatini çekti. Programa adanmışlığı, çalışma biçimiyle tam puan aldı Kardashian. Bu şov kısa ömürlü oldu ama bittikten sonra Kourtney Kardashian, Connell ile bir toplantı yapmak istediğini söyledi.
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ANNELERİ DE ARAYIŞA GİRDİ
Bu toplantıya da kız kardeşleri Kim ya da Khloe yerine Filthy Rich: Cattle Drive adlı şovda birlikte kamera karşısına geçtiği Courtenay Semel ile birlikte gitti. Kourtney'in önerdiği reality şov fikri Connell'a pek çekici gelmedi ama genç kadının annesi Kris Jenner'ın bu alandaki arayışlarına bir yol açtı. O dönemde The Hills adlı benzer bir programda kamera karşısına geçen Kardashian ailesinin tek erkek kardeşi Bob, seyircinin tanıdığı bir yüzdü. Kourtney Kardashian'ın da girişimiyle, aile birlikte rol alacakları bir reality şov'un iyi bir fikir olduğu konusunda birleşti.
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SON ZAMANLARDA PROGRAM İÇİN DAHA AZ VAKİT AYIRIYORDU
Yapımcı John Ferriter'ın Dirty Sexy Money: The Unauthorized Biography of Kris Jenner adlı kitapta yer alan anlatımlarına göre de Keeping Up With The Kardashian'a TV dünyasının kapılarını açan Kourtney Kardashian oldu. Üç çocuk annesi 41 yaşındaki Kardashian, son zamanlarda kamera karşısına da eskisinden daha az geçiyordu.
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2007 YILINDA BAŞLADI
2007 yılında eğlence kanalı E!'de ailenin hayatından kesitler sunan Keeping Up With The Kardashians adlı reality show başladı.Bu programda yalnız değildi Kim Kardashian. Babasından ayrılıp eski bir olimpiyat şampiyonu olan Bruce Jenner ile evlenen İskoç ve Hollanda kökenli anneleri Kris Jenner'ın yanısıra iki kardeşi Khloe ve Kourtney de onunla birlikteydi.
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SIRAYLA ÖNE ÇIKTILAR
Ufak tefek Kourtney Kardashian ve uzun boylu iri yapılı Khloe Kardashian da gösteri dünyasının parlak yıldızlarındandı artık...Sadece onlar değil, tüm aile hayatını kameralar önünde yaşıyordu artık. Anneleri, üvey babaları, üvey kardeşleri...Akıl hocaları olan anneleri Kris Jenner'ın da yardımlarıyla önce Kim sonra da Kourtney ve Khloe üne kavuştu. Ardından da şovun ilk dönemlerinde henüz çocuk olan Kendall ve Kylie..Ailenin öyküsü kısaca böyle. Peki onlar aradan geçen 14 yıl içinde nasıl değiştiler, hayatlarında neler oldu? İşte bunun yanıtları.
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EN KÜÇÜK ÜYE EN HIZLI KARİYER YAPTI
Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner, şov başladığında henüz çocuk yaştaydı. Aradan geçen yıllar onu hem finansal hem de fiziksel olarak değiştirdi.Bugün 23 yaşında olan Jenner, bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kızı var. Ayrıca 900 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.
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FARKLI BİR YOL İZLEDİ
Kris Jenner'ın Bruce Jenner ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı Kendall ise ailesinden daha farklı bir yol izledi.Moda alanında kariyer yapan Kendall Jenner da 45 milyon dolarlık bir servetin sahibi.
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HAKKINDA EN ÇOK SÖYLENTİ ÇIKAN ÜYE
Ailenin hakkında en çok söylenti çıkan üyelerinden biri Khloe Kardashian. İki ablasına fiziksel olarak benzemediği için evlatlık olduğu bile ileri sürüldü. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Khloe Kardashian, sonradan bambaşka biri oldu.Tristan Thompson ile ilişkisinden biri kızı olan Khloe Kardashian'ın kişisel serveti ise 50 milyon dolar.
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EN SAKİN KIZ KARDEŞ
Ailenin diğer kardeşlerinden daha sakin görünen üyesi Kourtney, Scott Disick ile ilişkisinden üç tane çocuk sahibi oldu. Herkes evlenmelerini beklerken onlar ayrıldı. en küçük çocuğunu kameralar karşısında doğurarak gündem yarattı. Kourtney Kardahian, bu ayrılığın ardından biraz daha öne çıkan bir hayat sürmeye başladı. Onun kişisel serveti ise 35 milyon dolar.
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EN GÖZ ÖNÜNDE ÜYE
Ailenin en göz önünde üyesi Kim Kardashian'a gelirsek... Daha önce yaptığı biri 72 saat süren iki evliliğin ardından Kanye West ile evlendi. İkisini kendi dünyaya getirdiği ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi Kardashian.39 yaşındaki Kardashian'ın kişisel serveti de 900 milyon dolar civarında. Şu sıralar eşi Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde.
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ÇOCUKLARINA YÖN VERDİ
Ailenin akıl hocası Kris Jenner. Kızlarına ve onların finansal yatırımlarına yön veren Jenner Robert Kardashian'dan boşandığı 1991 yılında Bruce Jenner ile evlendi. Önceki evliliğinden dört çocuğu bulunan Jenner ikinci evlilikten de iki çocuk sahibi oldu. Kris Jenner'ın 140 milyon dolar civarında bir kişisel serveti var. Son dönemde kendisinden genç erkeklerle romantik ilişkiler yaşıyor.
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DAHA GERİ PLANDA
Gösteri dünyasında adı en az duyulan çocuğu, eski eşiyle aynı adı taşıyan Robert ya da Bob Kardashian, Blac Chyna ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi oldu.
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CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Kris Jenner'ın 1991'de evlenip 2015'te boşandığı Bruce Jenner ise herkesi şaşırtan bir olaya imza attı. Cinsiyet değiştirip Caitlyn adını aldı. Onun kişisel serveti ise 100 milyon dolar.