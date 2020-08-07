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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 07:43,

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi...

Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’de görüntülendi.

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Partneri Hande Erçel’le dizideki öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya düşen oyuncu, “Maalesef öyle bir şey oldu. İşimiz gereği yapmamız gereken birtakım şeyler var, birinin onu öyle çekmesi hiç profesyonel değil” dedi.

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Bu görüntülerin Erçel’in sevgilisi Murat Dalkılıç’la ilişkisini bitirdiği iddiaları ise Bürsin’i kızdırdı...

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“Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek.”

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Demet Özdemir’le de adı aşk dedikodularına karışan Bürsin, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını “Aylar öncesine gidiyorsunuz, o dedikodu devam mı ediyor? Şu an benim için en önemli şey iş, iş konuşalım” diyerek geçiştirdi.

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Oyuncu, “Kalbiniz şu an boş mu” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Dediğim gibi kalbim şu an işe ve aileme açık. Aşk yok.”

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Hande Erçel, Kerem Bürsin’le çektiği selfie’yi Instagram hesabına yükledi. İkilinin bu karesi kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

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