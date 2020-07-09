Kayınvalideyle aynı evde

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD Los Angeles'ta yeni bir hayata başladılar ama hala gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyorlar.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Mega, Splash News
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SÜRPRİZ 'EV ARKADAŞI'
İngiliz ve ABD basınında son haftalarda yer alan haberlere göre Harry ve Meghan'ın bir süredir sürpriz bir "ev arkadaşı" var.
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AYNI MALİKANEYE TAŞINDI
İddialara göre Prens Harry ve Markle, bir süredir Markle'ın annesi Doria Ragland ile birlikte aynı evde yaşıyor. Zaten Los Angeles'ta çifte yakın bir bölgede yaşayan Ragland, bir süre önce Prens Harry ile Meghan Markel'ın yaşadığı malikaneye taşındı.
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ARCHIE'NİN DADISI VAR AMA...
Kızının sadece annesi değil aynı zamanda en iyi arkadaşı da olan Ragland, bir yaşındaki torunu Archie'nin bakımıyla da yakından ilgileniyor. Her ne kadar Archie'nin bir dadısı olsa da Doria Ragland, bebeğin bakımı konusunda kızına yardımcı oluyor.
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YENİ HAYATA UYUM KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK
Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta yapımcı ve oyuncu Tyler Perry'nin lüks malikanesine yerleşti. Ragland da kızı, damadı ve torununun yeni hayatlarına uyum sağlaması konusunda onlara yardımcı olacak.
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ÖZEL YAŞAM ALANI
Geniş malikane içinde Doria Ragland, kendisine ayrılan özel bir süitte yaşıyor. Yani kızı, damadı ve torunundan ayrı bir yaşam alanına sahip.
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KAYINVALİDESİYLE ARASI İYİ
İddialara göre Meghan Markle, annesinin sürekli yanında olmasından son derece mutlu. Prens Harry'nin de kayınvalidesi Doria Ragland ile gayet bir ilişkisinin olduğu belirtiliyor.
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ARCHIE DOĞMADAN DA YANLARINDAYDI
Prens Harry ve Meghan Markle, henüz İngiltere'de Frogroma Cottage'da yaşarken Doria Ragland'ı yine yanlarına almışlardı. Meghan Markle'ın hamileliğinin son dönemlerinde kızı ve damadının yanına giden Ragland, yine onlara yardımcı olmuştu. Çiftin, kendilerine uygun bir malikane aradığı ve oraya taşındıktan sonra da Doria Ragland'ı yanlarından ayırmayı planlamadığı ileri sürülüyor.
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SARAY YAVRUSU
Evlendikten sonra Kensington Sarayı kompleksinde Harry'ye ait küçük mülke taşınan, sonra da Archie dünyaya gelmeden, Kraliçe'nin düğün hediyesi olan Frogmore Cottage'ı yeniletip kısa bir süre orada kalan çift, Los Angeles'ta 18 milyon dolarlık saray benzeri bir malikanede yaşıyor. Bu mülk, Hollywood'un en zengin ve ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'ye ait. Perry toplamda 600 milyon dolarlık bir servetin sahibi.
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OPRAH WINFREY ARACI OLDU
Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Los Angeles'taki yeni hayatlarına başladıkları bu eve yerleşmelerinde ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in aracı olduğu ileri sürülüyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bir yaşındaki oğulları Archie ve Doria Ragland ile birlikte yaşadığı malikanenin 8 tane yatak odası ve 12 tane banyosu bulunuyor.