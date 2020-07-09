Kayınvalideyle aynı evde

ARCHIE'NİN DADISI VAR AMA... Kızının sadece annesi değil aynı zamanda en iyi arkadaşı da olan Ragland, bir yaşındaki torunu Archie'nin bakımıyla da yakından ilgileniyor. Her ne kadar Archie'nin bir dadısı olsa da Doria Ragland, bebeğin bakımı konusunda kızına yardımcı oluyor.