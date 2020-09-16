'Botoksçu karantinadan çıktı'

FORMA GİRMEK İÇİN AŞIRIYA GİTTİ İDDİASI Bu görüşü savunanlara göre Middleton özellikle de doğumlarından sonra diyet yaparken aşırıya kaçtı. Bu da onun yaşlı görünmesine sebep oluyor. Buna ek alarak giyim tarzının buna yol açtığını söyleyenler de var. Middleton'ın konumu gereği takip etmek zorunda kaldığı giyim tarzı onun enerjik bir genç kadın gibi görünmesinin önündeki en büyük engellerden biri.