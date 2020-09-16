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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 11:30 | 

'Botoksçu karantinadan çıktı'

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton bütün dünyadan milyonlarca kişinin meraklı bakışlarını üzerinde topluyor. Giydiği, taktığı bir yana yüzündeki çizgiler bile ayrıntılarıyla inceleniyor.

Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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1BÜTÜN DİKKATLER YÜZÜNDE TOPLANDI
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BÜTÜN DİKKATLER YÜZÜNDE TOPLANDI

Bunun son örneklerinden biri de dün yaşandı. Uzun bir sürenin ardından eşi Prens William ile birlikte tekrar bir ziyarete giden Middleton yine meraklı bakışları üzerinde topladı.

2SALGINDAN ETKİLENEN YEREL İŞLETMELERİ ZİYARET ETTİLER
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SALGINDAN ETKİLENEN YEREL İŞLETMELERİ ZİYARET ETTİLER

38 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton ve Prens William, Londra'da koronavirüs salgınından etkilenen bazı yerel işletme sahipleriyle buluştu ve onların sorunlarını dinledi.

3ALNINDAKİ ÇİZGİLER BİR AYDA AZALDI
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ALNINDAKİ ÇİZGİLER BİR AYDA AZALDI

Kırmızı üzerine beyaz çiçekli bir elbise giyen Middleton, kıyafetini daha önce kullandığı bir maskeyle tamamladı. En çok dikkat çeken ayrıntı ise Düşes'in alnındaki çizgilerin bir ay öncesinden farklı olarak neredeyse tamamen ortadan kaybolmasıydı. 

4DERİN ÇİZGİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ
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DERİN ÇİZGİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Middleton, Ağustos ayının 5'inde yine eşiyle birlikte bir ziyarete gittiğinde yüzünün maske dışında kalan alın ve göz bölgesindeki derin kırışıklıklar dikkat çekmişti.

5KARANTİNA NEDENİYLE Mİ
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KARANTİNA NEDENİYLE Mİ?

Bu durum da koronavirüs karantinası nedeniyle Düşes'in estetik uygulamalar yaptıramadığı yorumlarına neden olmuştu. Bu kez tam tersi bir görüntü sergilemesi de yine farklı yorumlara yol açtı.

6KARANTİNADAN ÇIKTI
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KARANTİNADAN ÇIKTI

Middleton'ın kırışıkları azalmış alnı ve göz bölgesi sosyal medya platformlarında uzun uzun konuşuldu. Bazı kullanıcılar Düşes'in uzun bir aradan sonra tekrar botoks yaptırdığını ileri sürdü.Hatta bu duruma sosyal medyada "botoksçu karantinadan çıktı" gibi esprili yorumlar yapan kullanıcılar bile oldu.

7RESMİ AÇIKLAMA BİLE YAPILDI
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RESMİ AÇIKLAMA BİLE YAPILDI

Middleton'ın yüzüne herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığı uzun süredir konuşulan bir konu. Hatta durum geçen yıl öyle bir raddeye gelmişti ki geçen yıl Kensington Sarayı tarafından Düşes'in botoks yaptırmadığı konusunda resmi bir açıklamada bulunuldu. Fakat bu resmi açıklamaya rağmen takipçileri Middleton'ın yüzündeki değişimleri izleyerek onun zaman zaman botoks uygulaması yaptırdığını ileri sürüyor.

8DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜSTÜNDE
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DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜSTÜNDE

O tam 9 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde.

Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda.

9HEM SEVENLERİ ÇOK HEM ELEŞTİRENLERİ
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HEM SEVENLERİ ÇOK HEM ELEŞTİRENLERİ

Bütün dünyada milyonlarca kadının biraz merakla izlediği Kate Middelton'ın hayatıyla ilgili bir ayrıntı hayranlarına da onu her fırsatta eleştirenlere de dert oldu.

10DAHA 40 YAŞINA BİLE GELMEDİ
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DAHA 40 YAŞINA BİLE GELMEDİ

O ayrıntı, henüz 38 yaşında olan Kate Middleton'ın hızla yaşlanması.

11KIRIŞIKLIKLAR UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR
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KIRIŞIKLIKLAR UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR

Koronavirüs karantinasından sonra çıktığı ilk resmi görevde de bu konu her zamankinden çok daha fazla gündeme geldi. Çünkü Middleton'ın alnındaki ve göz kenarlarındaki kırışıklıklar uzaktan çekilen fotoğraflarında bile belli oluyordu.

12NEDEN HIZLI YAŞLANIYOR
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NEDEN HIZLI YAŞLANIYOR?

Ama en çok vurgulanan nokta Middleton'ın hayatının dışarıdan görüldüğü gibi olmadığıydı. Hayranlarına göre yaşadığı sarayın yüksek duvarları ardında olup bitenler Kate Middleton'ın erken yaşlanma belirtileri göstermesine neden olmuştu.

13YAPTIRDIĞI ESTETİK UYGULAMALARIN ETKİSİ
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YAPTIRDIĞI ESTETİK UYGULAMALARIN ETKİSİ

Bunun nedeni hakkında birçok teori öne sürüldü. Açık tenli olmanın dezavantajı olarak çabuk yaşlandığı ileri sürüldü. Düzenli olarak estetik uygulamalar yaptırdığı bunların etkisi geçtiğinde gerçeğin ortaya çıktığı konuşuldu.

14GENÇ AŞIKLARDAN ÜÇ ÇOCUKLU EBEVEYNLERE
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GENÇ AŞIKLARDAN ÜÇ ÇOCUKLU EBEVEYNLERE

Gelin Kate Middleton'ın henüz İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmeden önceki hallerini hatırlayalım. Bir yandan da hem Kate Middleton'ın hem de eşi Prens William'ın üniversiteli sevgililerden üç çocuklu anne- babalara dönüşürken geçirdikleri değişime bir bakalım.

15ARKA ARKAYA ÜÇ ÇOCUK
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ARKA ARKAYA ÜÇ ÇOCUK

 Hayranları "taht telaşıyla" arka arkaya üç çocuk dünya getiren Düşes'in sahip olduğu bütün imkanlara rağmen gerilimden etkilendiğini ileri sürdü. Özellikle de Meghan Markle'ın gelişiyle bu gerilimin ikiye katlandığını ileri sürenler de oldu.

16AİLEDE GERİLİM EKSİK OLMUYOR
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AİLEDE GERİLİM EKSİK OLMUYOR

Dışarıdan nasıl görünürse görünsün, bu hayatı elde etmek için kaç yıl beklemiş olursa olsun, Middleton'ın, sorumluluklarının ve aile geriliminin etkisiyle çok çabuk yaşlandığını savundu çok sayıda hayranı. İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimi artık bütün dünya biliyor. Üstelik iki genç kadın akla gelebilecek hemen her açıdan da acımasızca mercek altına alınıp kıyaslanıyor.

17ELTİSİYLE KIYASLANDI
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ELTİSİYLE KIYASLANDI

En ilginç ve aynı zamanda Markle'ın lehine kıyaslamalardan biri de güzellik ve cilt bakımı uzmanları tarafından yapıldı. Her ikisi de 37 yaşında olan Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki bu karşılaştırma iki düşesin yaşlanma süreciyle ilgili.

18AŞIRI ZAYIFLIĞIN ETKİSİ
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AŞIRI ZAYIFLIĞIN ETKİSİ

Bir süredir aşırı zayıflık nedeniyle yaşından daha büyük göründüğü konuşulan Kate Middleton ile Markle'ı kıyaslayan uzmanlar yaşlanma konusunda hangisinin daha şanslı olduğunu değerlendirdi. Uzmanlara göre bu konuda şanssız olan taraf Kate Middleton. Yani üç çocuk annesi Düşes Kate, eltisine oranla kendine daha fazla özen göstermek zorunda.

19AÇIK TEN DEZAVANTAJ OLABİLİR
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AÇIK TEN DEZAVANTAJ OLABİLİR

Uzmanlara göre bunun nedeni de Middleton'ın daha açık tenli olması ve cildinin Markle'a göre daha kuru yapısı. Bu nedenle Kate Middleton'ın cildine yıllar ilerledikçe daha büyük özen göstermesi gerekiyor. 

20UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
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UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Güzellik ve cilt bakımı uzmanlarının değerlendirmesine göre Meghan Markle bu konuda eltisine göre daha şanslı. Bunun en önemli nedeni ise teninin rengi. Yağlı bir cilt yapısı olan Markle'ın bunun yardımıyla daha yavaş yaşlanacağını öngörüyor uzmanlar.

21BİRAZ KİLO ALSA
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BİRAZ KİLO ALSA

Uzun süredir Kate Middleton'ın olduğundan daha yaşlı göründüğü konuşuluyordu. Bunun nedeniyle ilgili de çeşitli olasılıklar ortaya atılıyordu. Bir süredir özellikle alnındaki çizgileri yok etmek için botoks yaptırdığı ileri sürülen Middleton'ın yaşından daha büyük görünmesinin en önemli sebebi fazla zayıf olması ileri sürülenlere göre.

22FORMA GİRMEK İÇİN AŞIRIYA GİTTİ İDDİASI
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FORMA GİRMEK İÇİN AŞIRIYA GİTTİ İDDİASI

Bu görüşü savunanlara göre Middleton özellikle de doğumlarından sonra diyet yaparken aşırıya kaçtı. Bu da onun yaşlı görünmesine sebep oluyor.  Buna ek alarak giyim tarzının buna yol açtığını söyleyenler de var. Middleton'ın konumu gereği takip etmek zorunda kaldığı giyim tarzı onun enerjik bir genç kadın gibi görünmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

23BU OLANLAR HAYATIN NORMAL AKIŞI
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BU OLANLAR HAYATIN NORMAL AKIŞI

Düşes'in görüntüsü ile ilgili daha ilginç görüşler de var. Bunlara göre Middleton öyle "genç" bir kadın değil. 30'u geçen herkes gibi o da tam bir yetişkin.

24ÜÇ ÇOCUKLU ANNE OLMAK ZOR
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ÜÇ ÇOCUKLU ANNE OLMAK ZOR

Üç çocuğu ve üstesinden gelmek zorunda olduğu sorumlulukları var.Bu yüzden o da herkes gibi zaman zaman kötü gününde olabiliyor. Bu ruh hali de onun olduğundan daha yaşlı görünmesine sebep oluyor. 

25HAMİLELİKLERİNDE DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU
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HAMİLELİKLERİNDE DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU

Birçok kişiye göre de Kate Middleton biraz daha kilo alırsa daha iyi görünecek. Buna kanıt olarak da hamilelik dönemlerinde birkaç kilo aldığı dönemler örnek gösteriliyor.

26ZAMAN ONUN İÇİN DE GEÇİYOR
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ZAMAN ONUN İÇİN DE GEÇİYOR

Öyle ya da böyle dünyanın en zengin ailelerinden birinin gelini olan, elinin altında her tür imkanı olan Kate Middleton bile henüz 40'lı yaşlara bile gelmemesine rağmen geçip giden zamandan nasibini alıyor.

27EŞİ DE SAÇLARINI KAYBETTİ
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EŞİ DE SAÇLARINI KAYBETTİ

Elbette sadece o değil eşi William da aradan geçen zaman içinde değişti. Belki onun cildi değişmedi ama sadece 9 yıl içinde yaşadığı saç kaybı göz ardı edilemeyecek türden.

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