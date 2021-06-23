Kate Hudson: Çocuk peşinde yaz tatili

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Hudson boşandıktan bir süre sonra meslektaşı Owen Wilson ve Dax Shepard ile çıktı. Bir süre Lance Armstrong ile birlikte oldu. Şu anda Jennifer Lopez'in nişanlısı olan Alex Rodriguez ile de kısa bir ilişki yaşayan Kate Hudson'ın hayatına daha sonra Matthew Bellamy girdi. Bu birlikteliğinden de Bingham adında başka bir erkek çocuk sahibi oldu.