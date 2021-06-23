Kate Hudson: Çocuk peşinde yaz tatili

Ünlü oyuncu, Yunanistan tatilini sürdürüyor. Tıpkı dünyadaki milyonlarca anne gibi o da kelimenin tam anlamıyla "çocuk peşinde koşarak" bir yandan da tatil yapmaya çalışıyor.
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PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ
Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup olan kendisi de anne mesleğini seçerek oyuncu olan Kate Hudson, sevgilisi Danny Fujikawa ve çocuklarıyla çıktığı Yunanistan tatilini sürdürüyor. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Hudson, önceki gün de plajda görüntülendi.
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ŞIK MAYO
Bej rengi bir mayo giyen, güneşten korunmak için de büyük bir plaj şapkası takan Hudson, bir yandan soğuk içeceğini yudumlarken, diğer yandan da plajda oynayan iki yaşındaki kızı Rani Rose'un peşinden koşturdu.
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MİNİK KIZIYLA SOHBET ETTİ
Kumda oynayan kızını gözünün önünden ayırmayan Kate Hudson, daha sonra da minik Rani ile birlikte denize girdi. Serinleyen Hudson, o anlarda da minik kızıyla sohbet etti. Hudson, son 10 gündür ailesiyle birlikte Yunan adalarında tatil yapıyor. Aile, şu sıralar İskados Adası'nda bulunuyor.
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ÜVEY BABASI BÜYÜTTÜ
Bu paylaşımıyla çok konuşulan Kate Hudson, Hollywood'un ünlü ailelerinden birinden geliyor. Annesi tecrübeli oyuncu Goldie Hawn, babası ise müzisyen Bill Hudson.
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KURT RUSSELL'I BABA BİLDİ
Bir erkek kardeşi olan Kate Hudson'ın anne ve babası o küçükken ayrıldılar. Annesi Goldie Hawn, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu oyuncu Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı. Böylece Kate Hudson küçük yaşta babasından çok Kurt Russell tarafından büyütüldü.
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ANNESİ GİBİ OYUNCU OLDU
Oyuncu bir ailede büyüyen Kate Hudson da bu çevreden uzak kalmadı ve kendisi de aynı alanda kariyer yaptı. 1998'de Desert Blue adlı yapımla oyunculuğa adım attı. Ardından da Almost Famous, About Adam, Raising Helen, Deepwater Horizon'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.
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BİR KEZ EVLENDİ
Kate Hudson özel ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. İlk evliliğini 2000'de Chris Robinson ile evlendi. Bu evlilikten Ryder Russell adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat evlilik altı yıl sonra bitti.
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Hudson boşandıktan bir süre sonra meslektaşı Owen Wilson ve Dax Shepard ile çıktı. Bir süre Lance Armstrong ile birlikte oldu. Şu anda Jennifer Lopez'in nişanlısı olan Alex Rodriguez ile de kısa bir ilişki yaşayan Kate Hudson'ın hayatına daha sonra Matthew Bellamy girdi. Bu birlikteliğinden de Bingham adında başka bir erkek çocuk sahibi oldu.
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ESKİ ARKADAŞI AŞKI OLDU
Kate Hudson şu anda Danny Fujikawa ile birlikte. Bu birlikteliklerinden iki yaşında Rani Rose adında bir kızları bulunuyor. Çift, romantik bir ilişkiye başlamadan önce uzun yıllar birbirlerini tanıyordu, ancak o dönemde arkadaşlardı.