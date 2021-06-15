2021 model öpücük  

HERKES ONLARI KONUŞUYOR Son günlerde gösteri dünyasında herkes onları konuşuyor. Yani tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden ünlü çifti. Oysa onlar ayrılıp yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil. Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki bazıları birkaç kez ayrılıp sonra mutluluğu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaşayan. İşte ayrı kalamayıp yeniden bir araya gelen o ünlü çiftler.Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular.