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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, MEGA, SPLASH
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 11:09 | 

2021 model öpücük  

17 yıl sonra aşkları alevlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, birlikteliklerini bir öpücükle mühürledi.

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117 YIL SONRA YENİDEN AŞK

17 YIL SONRA YENİDEN AŞK

Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrıldıktan sonra tekrar Affleck ile birlikte olmaya başladığı iddiaları bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Çift önce Affleck'in yazlık evinde görüntülendi. Sonra birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinde sarmaş dolaş objektiflere yakalandılar. Şimdi de uzun bir öpücükle aşklarının yeniden başladığını gözler önüne serdiler.

2İLK KEZ ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İLK KEZ ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Malibu'daki bir restoranda öpüşürken objektiflere takıldı. 51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, o yemekte birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı.

3ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, güzel yıldızın ablasının 50'inci doğum günü kutlamasına davetliydi. Böylece, Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesi tarafından da kabul görmüş oldu.

4KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İLK KEZ

KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İLK KEZ

Son ayların en çok konuşulan iki ünlüsü Jennifer Lopez ile Ben Affleck sonunda aşklarını gözler önüne sermeye karar verdi. Bu döneme kadar hep gizli gizli buluşan, paparazziler tarafından uzaktan görüntülenen JLo ve Affleck, bu kez sarmaş dolaş bir şekilde ortaya çıkmıştı.

5AKŞAM YEMEĞİNE GİTTİLER

AKŞAM YEMEĞİNE GİTTİLER

Tıpkı yıllar önce nişanlandıkları dönemde olduğu gibi yine Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, önceki gece yemeğe çıktı. Çift, Batı Hollywood'da birlikte bir restorana gidip akşam yemeği yedi.

6ROMANTİZMİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

ROMANTİZMİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Lopez ve Ben Affleck, çıkışta da objektiflere takıldı. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan çift, yavaşça yürüyerek o anların keyfini çıkardı. Sonra da Affleck'in kendilerine araçlarını getiren valeye bahşiş vermesinin ardından araçlarına binerek mekandan uzaklaştı.

7HERKES ONLARI KONUŞUYOR

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Son günlerde gösteri dünyasında herkes onları konuşuyor. Yani tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden ünlü çifti. Oysa onlar ayrılıp yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil. Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki bazıları birkaç kez ayrılıp sonra mutluluğu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaşayan. İşte ayrı kalamayıp yeniden bir araya gelen o ünlü çiftler.Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular.

8BENNIFER KALDIĞI YERDEN DEVAM

'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

9HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

10ONLAR DA AYRILIĞA DAYANAMADI: JUSTIN VE HAİLEY

ONLAR DA AYRILIĞA DAYANAMADI: JUSTIN VE HAİLEY

Ben Affleck ile Jennifer Lopez yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil kuşkusuz. Bakalım gösteri dünyasında başka kimler "Sensiz olmuyor" deyip eski aşkına geri döndü. Hailey Baldwin ve Justin Bieber, bir anda sevgili oldular.Sonra yine aynı hızla nişanlanıp evlendiler. Bu kararları da baylarda hayranlarını şaşırttı. Fakat onların geçmişini bilenler bu duruma hiç de şaşırmadı. Çünkü Baldwin ve Bieber, ilk gençlik yıllarında da birbirlerine romantik hisler besliyordu.

11HEP EL ELE GÖZ GÖZE

HEP EL ELE GÖZ GÖZE

Fakat sonra yolları ayrıldı. Öyle ki, oyuncu Stephen Baldwin'in kızı olan Hailey de bir modeldi ve doğal olarak Justin Bieber ile aynı çevredeydi. Ama o dönemde ikilinin arası çok kötüydü. Öyle ki aynı ortamda bir araya gelmek zorunda kaldıklarında birinin adım attığı yerden diğeri hemen kaçarcasına uzaklaşıyordu. Fakat, çift, yıllar sonra yeniden bir araya. Bu kez hiç ayrılmamaya karar verdiler. 2018 yılında hayatlarını sürpriz bir şekilde birleştirdiler. Bir yıl sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının da katıldığı büyük bir düğün yaptılar. Şimdilerde her yerde el ele göz göze görüntüleniyorlar.

12ÇOK KONUŞULAN AŞK

ÇOK KONUŞULAN AŞK

Bu arada Justin Bieber, en medyatik aşklarından birini de Selan Gomez ile yaşadı. O dönemde ikisi de genç yaşta şöhretin doruğuna çıkmıştı. Hatta Bieber'ın hayranları bu birliktelik yüzünden Gomez'e tehditler de yağdırdı. Çiftin aşk heyecanı bir süre sonra söndü.

13KESİN OLARAK AYRILDILAR

KESİN OLARAK AYRILDILAR

Bu arada Justin Bieber, Sofia Richie ile flört etti bu ayrılık sürecinde. Fakat Bieber ile Gomez ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya geldiler. Herkes onlardan en azından bir nişan haberi beklerken yollarını kesin olarak ayırdılar. Bieber de kısa bir süre sonra Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başladı.

14AYRI KALAMADILAR

AYRI KALAMADILAR

İngiliz kraliyet ailesinin en çok mercek altına alınan iki üyesi Prens William ile Kate Middleton evliliklerinde 10'uncu yılı geride bıraktı. Üç çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Ama onlar da buraya gelene kadar inişli- çıkışlı bir süreçten geçti. William ile Kate üniversite yıllarında tanıştılar. O sırada bir başka erkek arkadaşı olan Kate ile sadece arkadaşlardı ilk başlarda. Fakat sonra flört etmeye başladılar.

15ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2007 yılına kadar birliktelikleri sürdü. Fakat Prens William ile Kate Middleton 2007'de yollarını ayırma kararı aldı. Hatta o süreçte William'ın adı başka kadınlarla da anıldı. O dönemde çok az kişi onların tekrar bir araya gelip evleneceğine ihtimal veriyordu. Ama herkesi yanıltıp tekrar görüşmeye başladılar. 2010 yılında nişanları açıklandı, bir yıl sonra da evlendiler.

16KAÇ KEZ AYRILDIKLARINI ONLAR DA UNUTTU

KAÇ KEZ AYRILDIKLARINI ONLAR DA UNUTTU

Carey Hart ve şarkıcı Pink, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Fakat onlar da bugüne gelene kadar ilişkileri boyunca hem de birkaç kez ayrılıp barıştılar. Çift, 2001 yılında flört etmeye başladı, iki yıl sonra yollarını ayırdılar. 2005 yılında tekrar bir araya gelip bu kez nişanlandıklarını açıkladılar. Pink, sevgilisine evlenme teklif etti ve 2006'da evlendiler.

17İKİ ÇOCUKLARI VAR

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Ama sanılmasın ki bu hikaye bu şekilde mutlu sona ulaştı. Çift; 2008'de resmen ayrıldıklarını açıkladılar. Bundan iki yıl sonra tekrar bir araya geldiler. Şimdi de mutlu bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyor.

18AYRILIP AYRILIP BARIŞTILAR

AYRILIP AYRILIP BARIŞTILAR

Gelelim kısa bir süre önce Khai adını verdikleri bir bebek sahibi olan Gigi Hadid ile Zayn Malik'e. Genç çift, 2015 yılında flört etmeye başladı. O sırada Malik, Perrie Edwards ile nişanlıydı. Fakat Hadid uğruna onu bıraktı. İki sevgili Malik'in Pillowtalk adlı klibinde birlikte oynadı. Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2016'da ayrıldıklarını açıklayıp hayranlarını şoke ettiler.

19ÇOCUK BÜYÜTÜYORLAR

ÇOCUK BÜYÜTÜYORLAR

2018 ile 2020 arasında ise birkaç kez bir araya gelip tekrar ayrıldı çift. Geçen yıl çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı. Hatta Malik, koronavirüs karantinasını Hadid'in annesi Yolanda'nın çiftliğinde onlarla birlikte geçirdi. Çok geçmeden çiftin bir bebek beklediği de ortaya çıktı. Şimdi Gigi Hadid ile Zayn Malik, Khai adını verdikleri kızlarını birlikte büyütüyorlar.

20SET AŞIKLARI

SET AŞIKLARI

Game of Thrones dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Kit Harington ile Rose Leslie'nin aşklarını set dışına da taşıdığı haberi yayıldığında hayranları heyecanlandı. Fakat onlar bu iddialar hakkında hiçbir yorumda bulunmadılar. İkili, dizinin çekimlerinin devam ettiği süreçte bu kez ayrıldıkları duyuldu. Onlar yine sessiz kalmayı tercih ettiler.

21İSKOÇYADA EVLENDİLER

İSKOÇYA'DA EVLENDİLER

2016'ya gelindiğinde ise artık saklamaya gerek duymadıkları ilişkilerini Olivier Ödülleri töreninde el ele çıktıkları kırmızı halıda resmiyete döktüler. Kit Harington ve Rose Leslie, 2017'de nişanlandıklarını duyurdular. 2018'de İskoçya'da evlenen çift, bu yılın şubat ayında da bir bebek sahibi oldu.

22ONLAR DA AYRILIP BARIŞTI

ONLAR DA AYRILIP BARIŞTI

Şimdi evli, çocuklu ve mutlu bir hayat sürdüren Justin Timberlake ile Jessica Biel'in de inişli çıkışlı bir ilişkisi oldu. Birkaç ay flört ettikten sonra ayrıldı çift. Hatta sözcüleri arkadaş kalmaya karar vererek ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.

23İKİ ÇOCUKLU MUTLULUK

İKİ ÇOCUKLU MUTLULUK

Fakat ayrılıklarını açıkladıkları 2011 yılının yaz aylarında tekrar bir araya gelip tatile çıktılar. Aynı yıl Aralık ayında nişan haberi geldi ünlü çiftten. Timberlake ve Biel, 2019 yılında evlendiler. Çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

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