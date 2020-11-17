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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 10:27 | 

Vardı onun da bir hayali: 30 yıl sonra gerçek oldu

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını hemcinsleriyle paylaşmaya kararlı.

Backgrid USA, Splash News

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1KENDİ MARKASINI KURDU
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KENDİ MARKASINI KURDU

51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, kendi adını taşıyan kozmetik markasını kurduğunu açıkladı.

2CİLT GÜZELLİĞİ ÜSTÜNE YOĞUNLAŞIYOR
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CİLT GÜZELLİĞİ ÜSTÜNE YOĞUNLAŞIYOR

JLo Beauty (JLo Güzellik) adıyla kurulan kozmetik markası, özellikle cilt güzelliği üzerine yoğunlaşan ürünler piyasaya sürecek.

3DUYURUYU SOSYAL MEDYADAN YAPTI
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DUYURUYU SOSYAL MEDYADAN YAPTI

Geçen yıl Hustler adlı yapımla adından söz ettiren, hatta Oscar ödülleri döneminde hakkının yendiği ileri sürülen Lopez, markasının tanıtımını da Instagram sayfasından paylaştığı bir video ile yaptı.

4GÜZELLİĞİN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR
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GÜZELLİĞİN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR

 Bir süredir emekli sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı olan Lopez videoda "Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur" diyerek kadınlara her yaşta güzel olabilecekleri mesajını veriyor.

530 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
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30 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Lopez'in "Bu benim 30 yıllık hayalimdi" diyerek anlattığı bu kozmetik markası, 2012 yılının ocak ayında piyasada olacak.

6SIRLARINI PAYLAŞACAK
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SIRLARINI PAYLAŞACAK

Lopez, yönetmenliğini Jason Bergh'in üstlendiği tanıtım videosunda "Cilt bakımı sırlarımı sizinle paylaşacağım için sabırsızlanıyorum" dedi.

751 YAŞINDA YILLARA MEYDAN OKUYOR
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51 YAŞINDA YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sahnedeki hareketli dans gösterileriyle de bilinen Jennifer Lopez, iki çocuk dünyaya getirmesine ve 51 yayına gelmesine rağmen, hala formunu koruyor.

82000 YILINDAKİ TÖRENE DAMGA VURDU
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2000 YILINDAKİ TÖRENE DAMGA VURDU

Gösteri dünyasında JLo adıyla tanınan yıldız, 2000 yılındaki Grammy törenine giydiği Versace tasarımı elbiseyle damga vurmuştu.Sağlıklı beslenen ve tatilde bile sporunu aksatmayan Lopez, geçen yıl da katıldığı bir defilede bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

919 YIL SONRA BENZER ELBİSE
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19 YIL SONRA BENZER ELBİSE

Lopez, geçen yıl düzenlenen bir defilede de 19 yıl sonra benzer bir elbiseyle podyuma çıktı ve o etkinliğe de damgasını vurdu.

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