Vardı onun da bir hayali: 30 yıl sonra gerçek oldu
Ünlü yıldız Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını hemcinsleriyle paylaşmaya kararlı.
Backgrid USA, Splash News
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KENDİ MARKASINI KURDU
51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, kendi adını taşıyan kozmetik markasını kurduğunu açıkladı.
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CİLT GÜZELLİĞİ ÜSTÜNE YOĞUNLAŞIYOR
JLo Beauty (JLo Güzellik) adıyla kurulan kozmetik markası, özellikle cilt güzelliği üzerine yoğunlaşan ürünler piyasaya sürecek.
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DUYURUYU SOSYAL MEDYADAN YAPTI
Geçen yıl Hustler adlı yapımla adından söz ettiren, hatta Oscar ödülleri döneminde hakkının yendiği ileri sürülen Lopez, markasının tanıtımını da Instagram sayfasından paylaştığı bir video ile yaptı.
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GÜZELLİĞİN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR
Bir süredir emekli sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı olan Lopez videoda "Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur" diyerek kadınlara her yaşta güzel olabilecekleri mesajını veriyor.
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30 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
Lopez'in "Bu benim 30 yıllık hayalimdi" diyerek anlattığı bu kozmetik markası, 2012 yılının ocak ayında piyasada olacak.
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SIRLARINI PAYLAŞACAK
Lopez, yönetmenliğini Jason Bergh'in üstlendiği tanıtım videosunda "Cilt bakımı sırlarımı sizinle paylaşacağım için sabırsızlanıyorum" dedi.
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51 YAŞINDA YILLARA MEYDAN OKUYOR
Sahnedeki hareketli dans gösterileriyle de bilinen Jennifer Lopez, iki çocuk dünyaya getirmesine ve 51 yayına gelmesine rağmen, hala formunu koruyor.
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2000 YILINDAKİ TÖRENE DAMGA VURDU
Gösteri dünyasında JLo adıyla tanınan yıldız, 2000 yılındaki Grammy törenine giydiği Versace tasarımı elbiseyle damga vurmuştu.Sağlıklı beslenen ve tatilde bile sporunu aksatmayan Lopez, geçen yıl da katıldığı bir defilede bütün dikkatleri üzerine çekmişti.
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19 YIL SONRA BENZER ELBİSE
Lopez, geçen yıl düzenlenen bir defilede de 19 yıl sonra benzer bir elbiseyle podyuma çıktı ve o etkinliğe de damgasını vurdu.