MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim!
GeriMagazin İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 07:57 | 

İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme oyununda 6 yarışmacı tüm hünerlerini sergilerken finalde duygusal anlar yaşandı. 6 yarışmacının kıyasıya mücadele verdiği gecede elenen 10. isim belli oldu. İşte, MasterChef'e veda eden o yarışmacı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2-1'lik mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan haftada dört kırmız, iki mavi takım yarışmacısı eleme oyunu oynadı.

2
Abone Olgoogle-news

MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara safran verildi ve yaratıcılık oyunu oynandı. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı. En başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa olarak oldu.

3FİNAL OYUNUNDA NELER OLDU
Abone Olgoogle-news

FİNAL OYUNUNDA NELER OLDU?

Final eleme oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.

MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

4
Abone Olgoogle-news

Bütün yarışmacılarında ufak hatalar olduğunu söyleyen Somer şef, en başarılı tabağı Uğur olarak açıkladı. Son ikiye kalan Tanya ve Berker büyük heyecan yaşadı. Şeflerin verdiği kararla yarışmaya veda eden isim Berker oldu.

5BERKERİN GÖZYAŞLARI
Abone Olgoogle-news

BERKER'İN GÖZYAŞLARI

Yarışmaya yedeklerden katılan Berker elendiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Duygularını şeflerle paylaşan Berker, 'Annem ve ablamla büyüdüm. Babamı küçük yaşta kaybettim. Hayatta hep bir şey başarmak istiyorum. İstanbul'a geldim eğitim aldım, kendi başıma eve çıktım. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bir köpek sahiplendim çocuğum gibi ona bakıyorum ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıyorum. Bugünden sonra da böyle devam edecek' dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Mehmet şefte Berker'e 'bu meslek sana çok yakışıyor, tabakların çok iyi bulunduğun yere heyecan ve dinamizm katan birisin sana bundan sonraki hayatında başarılar dileriz' sözleriyle destek oldu.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi