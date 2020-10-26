İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim!

BERKER'İN GÖZYAŞLARI Yarışmaya yedeklerden katılan Berker elendiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Duygularını şeflerle paylaşan Berker, 'Annem ve ablamla büyüdüm. Babamı küçük yaşta kaybettim. Hayatta hep bir şey başarmak istiyorum. İstanbul'a geldim eğitim aldım, kendi başıma eve çıktım. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bir köpek sahiplendim çocuğum gibi ona bakıyorum ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıyorum. Bugünden sonra da böyle devam edecek' dedi.