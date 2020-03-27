İkizlerle destek! 'Hayat eve sığar'

Yaşlılarımıza sahip çıkalım Muazezz Ersoy sosyal medyasında paylaştığı videosunda takipçilerine şöyle seslendi: “Tüm dünya büyük bir sınavdan geçiyoruz. Devlet yetkililerimiz ve uzmanlarımızın önerilerini dinlememiz gerekiyor. Yaşlılarımıza da hep beraber sahip çıkalım, çünkü onlar bizim çınarlarımız. Onların hayat tecrübeleri çok önemli. Hep birlikte sağlıklı mutlu günlerde yine eskisi gibi beraber olmak dileğiyle.”