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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 07:00, /

İkizlerle destek! 'Hayat eve sığar'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın öncülüğünde sosyal medyada #evdekal ve #hayatevesığar hashtag’leriyle başlatılan kampanyaya sanat dünyasının ünlü isimleri destek verdi. Ünlüler, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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Ezgi Sertel iki ay önce kucağına aldığı ikizleri ve eşi Ozan Çobanoğlu ile birlikte ‘Hayat eve sığar’ çağrılarına destek verdi.

2Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir

Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir

Fazıl Say, nota çalışırken çekilen fotoğrafını Instagram hesabının story bölümüne #hayatevesığar hashtag ile yükledi. Fazıl Say’ın fotoğrafı sonra-sı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, ‘Hayat Eve Sığar’ diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir” yorumunu paylaştı.

3Gitarlı poz

Gitarlı poz

MAZHAR Alanson, gitarıyla çekilen fotoğrafını #hayatevesığar hashtag ile paylaştı.

4Yaşlılarımıza sahip çıkalım

Yaşlılarımıza sahip çıkalım

Muazezz Ersoy sosyal medyasında paylaştığı videosunda takipçilerine şöyle seslendi: “Tüm dünya büyük bir sınavdan geçiyoruz. Devlet yetkililerimiz ve uzmanlarımızın önerilerini dinlememiz gerekiyor. Yaşlılarımıza da hep beraber sahip çıkalım, çünkü onlar bizim çınarlarımız. Onların hayat tecrübeleri çok önemli. Hep birlikte sağlıklı mutlu günlerde yine eskisi gibi beraber olmak dileğiyle.”

5Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım

Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım

Sibel Can, Instagram hesabında hemşire üniforması giydiği eski bir fotoğrafını paylaşarak “Evde kalarak sağlık çalışanlarına yardımcı olalım” mesajı verdi.

6Teşekkür mesajı

Teşekkür mesajı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘evde kalın’ çağrısına sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla yanıt verdi. Bakan Koca da bu paylaşım sonrası, “Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, ‘Hayat Eve Sığar’ diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum” mesajı yayınladı.

7Virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değil

Virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değil

Selami Şahin, yaptığı paylaşımda “Tüm halkımızın resmi kurumlarımızın çağrılarını dikkatle takip etmesini ve uyarılara uymasını rica ediyorum. Hiçbir virüs bizlerin tedbirlerinden daha güçlü değildir” dedi.

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