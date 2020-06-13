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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 09:50,

İki oda bir kaydırak: Bu ağaç evi kendi elleriyle yaptı

İki çocuğu için aylarca uğraştı. Sonunda da iki odası, bir kaydırağı ve bir de terası bulunan bir ağaç evi inşa etti.

Instagram- Joe Rackley

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1KIZLAR OYNASIN DİYE
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KIZLAR OYNASIN DİYE

43 yaşındaki İngiliz Joe Rackley, iki küçük kızı için evlerinin arka bahçesinde göz kamaştıran bir ağaç ev inşa etti.

2KARANTİNADA BAŞLADI
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KARANTİNADA BAŞLADI

Watford'da yaşayan Rackley, projesine 1 Nisan'da başladı. Amacı, koronavirüs karantinası nedeniyle okula gidemeyen üç yaşındai kızının oyalanmasını sağlamaktı.

3120 POUND HARCADI
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120 POUND HARCADI

Terasından bahçeye uzanan bir bağlantısı bulunan evin maliyeti ise 120 pound yani yaklaşık bin TL.

4ÜÇ YAŞINDAKİ KIZI DA YARDIM ETTİ
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ÜÇ YAŞINDAKİ KIZI DA YARDIM ETTİ

Üç yaşındaki Tabitha babasının inşa ettiği bu evi "cennet" diye tanımlıyor. Küçük kız evin iki odasının boyanması sırasında da babasına yardım etti.

5İNŞAAT 4 MAYISTA BİTTİ
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İNŞAAT 4 MAYIS'TA BİTTİ

Baba Joe Rackley, projesini 4 Mayıs'ta tamamladı ve ev kullanılır hale geldi.

6KARDEŞİ BÜYÜYÜNCE EŞLİK EDECEK
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KARDEŞİ BÜYÜYÜNCE EŞLİK EDECEK

Wendy House adını verdikleri ağaç evde şimdilik sadece 3 yaşındaki Tabitha oynayacak, çünkü kardeşi henüz bebek. Ancak o da büyüdüğü zaman ağaç evin keyfini çıkaracak.

7TÜM AŞAMALARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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TÜM AŞAMALARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Joe Rackley, evinin inşa aşamasında çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.

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Joe ve eşi Steph Rackley beş yıl önce evlendi. Çiftin Tabitha'nın yanı sıra Rosa adında bir kızı daha bulunuyor.

9KÜÇÜK KIZLARI DAHA BEBEK
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KÜÇÜK KIZLARI DAHA BEBEK

Joe ve eşi Steph Rackley beş yıl önce evlendi. Çiftin Tabitha'nın yanı sıra Rosa adında bir kızı daha bulunuyor.

10MESAJ YAĞDI
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MESAJ YAĞDI

Rackley'nin evin yapım aşamalarını paylaştığı Instagram sayfasına da yorumlar yağdı bu süreçte.

11HEYECAN DUYDUK
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"HEYECAN DUYDUK"

Bazı takipçileri Rackley'i "en iyi baba" ilan etti. Bazıları da bu inşa işinin aşamalarını takip etmekten heyecan duyduğunu belirtti.

12BEŞ YILDIR EVLİLER
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BEŞ YILDIR EVLİLER

Joe ve Steph Rackley, beş yıl önce evlendi.

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