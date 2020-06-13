İki oda bir kaydırak: Bu ağaç evi kendi elleriyle yaptı

43 yaşındaki İngiliz Joe Rackley, iki küçük kızı için evlerinin arka bahçesinde göz kamaştıran bir ağaç ev inşa etti.Watford'da yaşayan Rackley, projesine 1 Nisan'da başladı. Amacı, koronavirüs karantinası nedeniyle okula gidemeyen üç yaşındai kızının oyalanmasını sağlamaktı.Terasından bahçeye uzanan bir bağlantısı bulunan evin maliyeti ise 120 pound yani yaklaşık bin TL.Üç yaşındaki Tabitha babasının inşa ettiği bu evi cennet diye tanımlıyor. Küçük kız evin iki odasının boyanması sırasında da babasına yardım etti.Baba Joe Rackley, projesini 4 Mayıs'ta tamamladı ve ev kullanılır hale geldi.Wendy House adını verdikleri ağaç evde şimdilik sadece 3 yaşındaki Tabitha oynayacak, çünkü kardeşi henüz bebek. Ancak o da büyüdüğü zaman ağaç evin keyfini çıkaracak.Joe Rackley, evinin inşa aşamasında çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.Joe ve eşi Steph Rackley beş yıl önce evlendi. Çiftin Tabitha'nın yanı sıra Rosa adında bir kızı daha bulunuyor.Joe ve eşi Steph Rackley beş yıl önce evlendi. Çiftin Tabitha'nın yanı sıra Rosa adında bir kızı daha bulunuyor.Rackley'nin evin yapım aşamalarını paylaştığı Instagram sayfasına da yorumlar yağdı bu süreçte.Bazı takipçileri Rackley'i en iyi baba ilan etti. Bazıları da bu inşa işinin aşamalarını takip etmekten heyecan duyduğunu belirtti.Joe ve Steph Rackley, beş yıl önce evlendi.