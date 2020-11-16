'İki adet ürününüzü çaldım' deyip özür dilemişti... Cem Boyner'den flaş hamle!

Pamir için yardım seferberliği SMA hastalığıyla mücadele eden ve tedavisi için 2 milyon 132 bin TL’ye ihtiyaç duyulan Pamir Pekin için tüm Türkiye seferber oldu. Tedaviye başlaması için sadece 14 günü kalan Pamir için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları da bir araya gelmiş ve yardım kampanyası başlatmıştı. Instagram’da da “Pamir’in Umut Mağazası” ismiyle bir başka kampanya devam ediyor. Pınar Sabancı’dan Burak Yılmaz’a, Yasemin Masis’ten Beyza Uyanoğlu’na birçok ünlü isim özel eşyalarını bağışlayarak kampanyaya katılıyor. Kampanyaya katılan son isimlerden biri Yasemin Özilhan.