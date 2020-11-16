'İki adet ürününüzü çaldım' deyip özür dilemişti... Cem Boyner'den flaş hamle!
Boyner Holding’in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner’e 27 yıl önce bir mağazasından hırsızlık yapan kişi içinde 1000 lira olan bir mektup gönderdi. Ünlü iş insanı, pişmanlığını dile getiren bu kişiyle yüz yüze tanışmaya karar verdi.
Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
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Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:
“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
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30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.
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Pamir için yardım seferberliği
SMA hastalığıyla mücadele eden ve tedavisi için 2 milyon 132 bin TL’ye ihtiyaç duyulan Pamir Pekin için tüm Türkiye seferber oldu. Tedaviye başlaması için sadece 14 günü kalan Pamir için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları da bir araya gelmiş ve yardım kampanyası başlatmıştı. Instagram’da da “Pamir’in Umut Mağazası” ismiyle bir başka kampanya devam ediyor. Pınar Sabancı’dan Burak Yılmaz’a, Yasemin Masis’ten Beyza Uyanoğlu’na birçok ünlü isim özel eşyalarını bağışlayarak kampanyaya katılıyor. Kampanyaya katılan son isimlerden biri Yasemin Özilhan.
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İki çocuk annesi Özilhan, Self-Portrait imzalı elbisesini açık artırma için bağışlayarak hem farkındalık yaratılması hem de acil bir şekilde gerekli paranın toplanması için destek çağrısında bulundu.
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Abant’ta romantik tatil
Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Can Helvacıoğlu ile birlikte tatile çıktı. Sonbaharın tadını çıkartmak için Türkiye’nin en güzel noktalarından biri olan Abant’ta sevgilisiyle romantik bir kaçamak yapan Şendir, tatilden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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Can Helvacıoğlu
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Evleniyor
Ünlü iş insanı Talip Öztürk ve nişanlısı Berna Tuncel, çarşamba günü aile arasında kıyılacak bir nikâhla Yeşilköy’deki Polat Hotel’de evlenecek. Eylül ayında Berna Tuncel’i, babası ünlü sanatçı Faruk Tuncel’den isteyerek ilk adımı atan Öztürk, kayınpederinin onayını aldıktan sonra düğün için hazırlıklara başlamıştı. Ancak Covid vakalarının artması nedeniyle çift, düğünü ileriki bir tarihe erteleyerek, sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. En doğru kararı vermişler; ben de çifte mutluluklar diliyorum.