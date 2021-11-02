İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

İBRAHİM Tatlıses, Belarus’taki Double Tree by Hilton Hotel’de ikinci kez konser verdi. Amerika’da balayında olan oğlu İdo Tatlıses, konsere telefonla bağlanarak sanatçıya sürpriz yaptı.



Görüntülü görüşme sırasında espriler yapan İbrahim Tatlıses, “Babam da göndermişti beni Amerika’ya, balayına” sözleriyle davetlileri güldürdü.