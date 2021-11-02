İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'
7 Ekim'de muhteşem bir düğünle evlenan İdo ve Yasemin Şefkatli, balayı için New York'a gitti.
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İBRAHİM Tatlıses, Belarus’taki Double Tree by Hilton Hotel’de ikinci kez konser verdi. Amerika’da balayında olan oğlu İdo Tatlıses, konsere telefonla bağlanarak sanatçıya sürpriz yaptı.
Görüntülü görüşme sırasında espriler yapan İbrahim Tatlıses, “Babam da göndermişti beni Amerika’ya, balayına” sözleriyle davetlileri güldürdü.
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Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi... İşte 550 kişilik düğünün perde arkasında yaşananlar!
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.
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AİLE POZU
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi.
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Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.
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550 kişinin katıldığı düğünde şıklık yarışı yaşandı. Ceylan, Zeynep-Volkan Demirel, Gamze Erçel, Deren Talu, Özlem Ada - Berkay Şahin, Demet Akalın - Okan Kurt, Yasmin - Mehmet Ali Erbil ve Polat Yağcı düğüne katılanlar arasındaydı...
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Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulundu. Bağışın belgesi masalarda yerini aldı.
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İbrahim Tatlıses'in kadim dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ancak Erbil, sağlık sorunları nedeniyle geceden erken ayırldı.
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'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Düğünde sahneye çıkan Ceylan, şarkıları ile davetlileri çoşturdu.
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SOYADI DEĞİŞTİ
Yasemin Şefkatli, nikahtan saatler sonra soyadını 'Tatlıses' olarak değiştirdi. İdo Tatlıses, eşinin sosyal medya hesabının görüntüsünü 'Bir yerden başlamalıydı...' notu ile paylaştı.
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KARDEŞLERİ YOKTU
İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu oldu.
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BALAYI ÖNCESİ DEKORASYON
Çift, balayı öncesi ev yerleştirme telaşına düştü. Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.
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Yasemin Şefkatli, evin holüne büyük bir tablo astı. Son halini de Instagram sayfasında yayınladı.