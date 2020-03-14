Haber Giriş: 14 Mart 2020 - 10:36,
Hizmetçiler dizisinin oyuncularından çarpıcı itiraf: ‘Bugüne kadar hep üst sınıf izlenildi’
Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Hizmetçiler dizisi ilk bölümüyle nefesleri kesti. Hizmetçilerin başrolleri Deniz Baysal Yurtçu, Aleyna Solaker ve Algı Eke, hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Dizinin entrika, aşk, durum komedisi gibi birçok duyguyu beraberinde yaşatacağını söyleyen oyuncular, haklarında merak edilen birçok konuya da açıklık getirdi.
“Bugüne kadar hep üst sınıf izlenildi ve bu iş işçinin hikayesi…”
* Hizmetçiler dizisini izlemeyen biri neden izlemeli?
-Algı Eke: Hizmetçiler dizisi dört apayrı kadının bir araya gelme hikayesi ile başlıyor. Üçü daha önce birlikteymiş daha sonra aramıza katılan bir arkadaşımız daha oluyor ve dört kadının dört ayrı hikâye de duruşu ve onların başlarından geçenleri izleyeceğiz. Her şey var… Entrika, aşk, durum komedisi, karakter çeşitliliği… Zengin fakir ayrımı bugüne kadar belki birçok kez izlenen konu fakat hep üst sınıf izlenildi ve bu iş işçinin hikayesi… O açıdan dikkat çekecek diye düşünüyorum.
-Deniz Baysal: Dolu dolu bir dizi… Sadece entrika izlemek istemiyorsa seyircimiz ya da sadece gülmek istemiyorsa, hem kafasını rahatlatabileceği bir yandan da düşünebileceği, bir yandan keyiflenebileceği çok sahnemiz var. Karakterler bölüm geçtikçe daha da eğrilecek ve seyirci daha da eğlenecek diye düşünüyorum.
* Hizmetçiliğin en zor yanı nedir?
- Deniz Baysal: Patronları… Hiçbir evin pisliği kötü patronlar kadar kötü olamaz.
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