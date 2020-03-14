Hizmetçiler dizisinin oyuncularından çarpıcı itiraf: ‘Bugüne kadar hep üst sınıf izlenildi’

“Çok gıcık bir şey kız arkadaşın öpüşüyor ve bu mesleği...” * Her role girmenizin sosyal hayatınıza ve çevrenize etkisi nedir?

- Aleyna Solaker: Ben zaten hep öğrenci rollerine girdim ama hep karakterler farklıydı. Tek farkı üniversiteli, liseli olmasıydı. Ben yalnızlığı çok severim. Boş günümde evde olmayı tercih ediyorum o yüzden arkadaşlarım boş günüm de buluşalım gibi teklifler de bulunduklarında genelde ‘ya başım ağrıyor’ gibi yanıtlar veriyorum ve onlarda ‘tamam sen yalnız kalmak istiyorsun’ deyip beni anlıyorlar.



- Deniz Baysal: Oluyor tabi ki zorluğu… Barışla ilk çıkmaya başladığımız zamanlarda onun da daha önce hiç olmamış oyuncu sevgilisi- bilmiyor set ortamını… Konuk olduğu diziler var ama ne kadar bilebilecek? Orada gördüğü birkaç insanı görüp tartıp biçiyor. Genelde ön yargı oluyor maalesef… Bu nedenle ilk başlarda sorun oluyordu öpüşme sahneleri gibi sahneler… Ama bana da hiçbir zaman ‘ben öpüşmeni istemiyorum’ demedi. Sadece kendi rahatsız oluyordu ve bunu kendi kendine çözmeye çalışıyordu. Bu çok normal... Yani çok gıcık bir şey kız arkadaşın öpüşüyor ve bu mesleği... Ben de burada üzerime düşen görevi yaptım ve ona o güveni verdim. O bana ‘bu seninle ilgili değil benimle ilgili bir şey’ dedi ve ben de dediğim gibi elimden geleni yaptım. İlk başlarda ben setteyken sürekli telefondaydık ve iletişimi hiç koparmıyorduk. Biz sevgili olduk. Bir ay içinde çok yoğun bir set geldi. Sabahlara kadar çalışıyordum. Göremiyordum neredeyse Barış’ı… Başta zordu bizim için. Yani uzun zaman eve gelemiyordum falan. Ama sonra güzel bir şekilde oturttuk. Bir sıkıntımız yok artık



- Algı Eke: Hayatındaki insanın seni bu anlamda desteklemesi çok güzel… Müthiş bir ilişki yani.